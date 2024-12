JOJ spúšťa nový komediálny seriál so známym hereckým obsadením: Pozrieť si ho môžete na streamovacej platforme už od dnes

Televízia JOJ prichádza s novým komediálnym seriálom Najvyšší čas, ktorý si diváci môžu exkluzívne pozrieť na platforme JOJ Play už dnes! Príbehy troch tridsiatničiek plné humoru sú dielom obľúbenej herečky Dominiky Kavaschovej.

Ako informuje Mediaboom, seriál Najvyšší čas sa sústredí na príbehy troch tridsiatničiek, ktoré spája pevné priateľstvo, no každá z nich sa pasuje so svojimi výzvami. Jedna sa snaží prekonať rozchod, druhá čelí tlaku na stabilný vzťah a tretia balansuje medzi očakávaniami okolia a návratom do života po materskej dovolenke. Komické aj tragikomické situácie, ktoré tieto ženy prežívajú, odrážajú reálny život so všetkými jeho farbami.

Autorkou a scenáristkou projektu je obľúbená herečka Dominika Kavaschová, známa najmä zo seriálu Oteckovia na konkurenčnej Markíze. Okrem písania scenára si zahrala aj jednu z troch hlavných postáv.

Skvelé herecké obsadenie

Kavaschová opisuje seriál ako „moderný a originálny projekt, v ktorom sa mnohí diváci nájdu.“ Podľa jej slov diváci môžu očakávať skvelé obsadenie, kvalitnú réžiu, humor, napätie a príbehy, ktoré pohladia dušu aj vyvolajú smiech. „Mega som šťastná z tohto projektu. Budem sa tešiť, keď vás zabaví, dojme, keď sa pri ňom zamilujete, keď sa v ňom spoznáte. Všetko sa tam udeje,“ napísala na svoj Instagram.

Spolu s Kavaschovou sa v hlavných úlohách predstavia Alena Ďuránová a Zuzana Porubjaková. Vedľajšie postavy obsadili známi herci ako Juraj Kemka, Daniel Fischer, Braňo Deák, Matej Landl, Helena Krajčiová, Alexander Bárta, Jana Oľhová, či Ady Hajdu.

Do televízneho vysielania sa Najvyšší čas dostane až v roku 2025, no JOJ dáva svojim predplatiteľom možnosť byť pri tejto premiére vďaka JOJ Play. Seriál, ktorý má celkovo 12 častí, pričom jedna časť trvá 45 minút, je dostupný v balíku Premium už od dnes. Prvé dojmy naznačujú, že pôjde o ďalší hit tejto televíznej dvojky.