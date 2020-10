JOJ PLUS sa výrazne zmení. Stanica má nový vizuál, sľubuje aj premiéry obľúbených Marveloviek

Druhý kanál jednej z najsledovanejších slovenských televíznych staníc v týchto dňoch oslavuje 12 rokov svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa JOJ-ka rozhodla svoju mladšiu stanicu Plus výrazne zmeniť. Dostala lepšiu vizuálnu identitu a pridáva aj viac premiérových seriálových i filmových titulov.

PLUS-ka, ako mnohí familiárne druhý kanál TV JOJ nazývajú, je na trhu už 12 rokov. JOJ Group tento míľnik oslavuje zmenou vizuálu stanice, pozmeneným názvom i upravením programovej ponuky. Po novom sa bude stanica opäť volať JOJ PLUS a divákom ponúkne viac, než kedykoľvek predtým, píše v tlačovej správe na svojom webe televízia.

Nový vizuál aj bohatá filmová ponuka

V pondelok 5. októbra sa JOJ PLUS predstavila trhu „v novej staničnej grafike, ktorá vyjadruje jej dynamiku a modernosť. Špirála v logu, spoločná s JOJ-kou, odkazuje na skupinu JOJ Group a na to, že stanica je skvelým sparing partnerom „veľkej“ JOJ-ky i ďalších staníc z jej portfólia,“ uvádza sa v tlačovej správe. Nový vizuál bol predstavený počas premiéry oscarovej snímky Podoba vody (The Shape of Water).

Pri príležitosti 12 rokov existencie JOJ PLUS bude do jej programu postupne zaradených viac filmových premiér aj filmov mesiaca. Fanúšikovia stanice sa tak môžu tešiť na tituly ako Valhala: Súboj bohov, Creed 2, Súboj pohlaví, ale napríklad aj na mimoriadne obľúbené filmy z konceptu Marvel Cinematic Universe (MCU). V premiére bude divákom predstavená 3. fáza tohto konceptu od snímky Captain America: Občianska vojna (Captain America: Civil War) až po veľkolepé finále Avengers: Endgame. Zatiaľ však nie je jasné, či ich JOJ-ka neodpremiéruje najskôr na svojej hlavnej stanici. Priestor však v budúcnosti dostanú aj na PLUS-ke.

Priestor dostanú aj nové reality seriály

Ako uvádza TV JOJ v správe, každý pondelok ponúkne JOJ PLUS pravidelne aj Kinoplus, no v programe pribudnú aj nové reality seriály. Premiéry sa dočkajú napríklad Zlato v garáži (Garage Gold) či Poklady z blšáku (Flea Market Flip). V prvom menovanom ponúknu tzv. „Garážoví bratia“ upratovacie služby garáží, pivníc či iných priestorov zdarma, ale len v prípade, že si môžu nechať cennosti, ktoré pri upratovaní nájdu.

Flea Market Flip je zas reality program, kde sa súťažiaci snažia nakúpiť a oprášiť zaujímavé starožitnosti s cieľom predať ich ako nové.

Okrem týchto dvoch plánuje JOJ Plus aj premiéru dokumentárneho seriálu Letecké katastrofy. Chýbať nebudú ani reprízy pôvodne tvorby TV JOJ, ako sú legendy stanice Profesionáli či rodinný seriál Naši.