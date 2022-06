Johnny si priznal chyby, Amber nie. Právnici vysvetľujú, prečo Depp zvíťazil, sociálne siete s tým nemajú nič spoločné

Ani porota na súde nie je celkom imúnna voči tomu, čo sa deje na sociálnych sieťach. Johnnyho právnici však vysvetľujú, že tie s jeho výhrou nemali nič spoločné. Toto je podľa nich dôvod, prečo súd napokon rozhodol v prospech obľúbeného herca.

Používali proti nej jej vlastné slová

Po tom, čo súd rozhodol v prospech Johnnyho Deppa, sa zástancovia Amber Heard sťažovali na to, že porota bola určite ovplyvnená sociálnymi sieťami. Aj keby človek chcel, správam o rozhádanej dvojici sa posledné týždne jednoducho nemohol vyhnúť. Podľa portálu Unilad sa Deppovi právnici Camille Vasquezová a Ben Chew vyjadrili, že dôkazy hovoria samé za seba.

Podľa Vasquezovej to celé trvalo 6 rokov, za ten čas si Depp vytvoril s verejnosťou určitý vzťah, čo mu umožnilo otvorene hovoriť o tom, čo sa vlastne vo vzťahu s Amber dialo. Podľa nej aj samotný verdikt jasne hovorí za všetko. Právnička vysvetľuje, že základom ich stratégie bolo použiť Amberine vlastné slová proti nej počas krížového výsluchu.

Johnny bol ochotný priznať si chybu, Amber nie

Každá otázka, ktorú jej položili, sa priamo týkala niečoho, čo predtým sama povedala. Navyše, medzi Johnnym a Amber bol jasne viditeľný kontrast v postoji. Johnny bol ochotný priznať si, ak niekedy urobil chybu. Naopak, Amber mala jasnú odpoveď na všetko a všetko bola podľa nej len Johnnyho vina. Na vzťah sú predsa vždy dvaja, no Amber nebola ochotná prijať zodpovednosť za nič.

Nie je teda prekvapivé, že Depp sa stal miláčikom ľudu, a to v súdnej sieni, ale aj mimo nej. To však nehralo úlohu pri rozhodovaní. Porota rozhodovala na základe dôkazov, ktoré obe strany predložili. A tie jednoznačne svedčili v hercov prospech. Ako sme vás informovali v predchádzajúcom článku, klincom do pomyselnej rakvy pre Amber bola výpoveď Kate Moss, ktorá dosvedčila, že jej Depp nikdy neublížil.