Bol to klinec do pomyselnej Amberinej rakvy. Toto je podľa odborníkov kľúčový moment, vďaka ktorému Depp zvíťazil

Všetci s napätím pozorovali, ako dopadne súdny spor medzi Johnnym Deppom a Amber Heard. Keď súd napokon vyniesol verdikt, mnohým spadol kameň zo srdca, iní sú zas rozhorčení a výsledok považujú za nespravodlivý. Toto je podľa odborníkov moment, vďaka ktorému napokon Depp zvíťazil.

Toto je kľúčový moment, ktorý mu zabezpečil víťazstvo

Po tom, čo Johnny Depp v súdnom procese zvíťazil, mnohí si kladú otázku, ako je to možné. Odborníci postrehli niekoľko dôležitých momentov, jeden z nich je však podľa nich kľúčový. Ako píše portál Unilad, herec zo súdnej siene odišiel ako víťaz najmä vďaka výpovedi svojej bývalej priateľky Kate Moss.

Na zoznam svedkov sa modelka dostala v poslednej chvíli. Na otázky pred súdom odpovedala prostredníctvom videohovoru. Amber Heard pred porotou tvrdila, že často na Kate myslí. Najmä kvôli klebete, že Johnny Kate počas spoločnej dovolenky na Jamajke zhodil zo schodov. Pár tvorili medzi rokmi 1994 až 1998.

Bol to klinec do pomyselnej Amberinej rakvy

Kate Moss pod prísahou poprela, že by ju bol Johnny sotil zo schodov. Tvrdí, že v čase, keď odchádzali z hotelovej izby pršalo, ona sa na schodoch pošmykla a udrela si chrbát. Depp jej rýchlo pribehol na pomoc, odniesol ju späť do izby a privolal lekára. Kate dodala, že ju nikdy nesotil ani nekopol.

Podľa niektorých odborníkov bol práve toto klinec do Amberinej pomyselnej rakvy. Právnička Nicole Haff sa pre Daily Mail vyjadrila, že Kate vyvrátila alebo aspoň spochybnila Amberine tvrdenia. To má na porotu zvyčajne značný vplyv. Z herečkinej strany to bol teda riadny krok vedľa. Kate Moss vypovedala medzi poslednými a dalo sa čakať, že bude svedčiť v Deppov prospech. Bol to posledný kúsok skladačky, ktorý porota potrebovala k tomu, aby učinila definitívne rozhodnutie.