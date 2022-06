Nikdy to nebolo o peniazoch, získal späť svoj život. Deppov právnik vyvracia špekulácie o jeho výhre

Súd rozhodol, že Amber musí Deppovi zaplatiť odškodné vo výške miliónov dolárov. Deppov právnik však upozorňuje, že pre herca to nikdy nebolo o peniazoch. Je tak možné, že ju Johnny nebude príliš súriť, aby čiastku vyplatila.

Johnny Depp možno nebude trvať na tom, aby mu bývalá manželka Amber Heard vyplatila súdom stavené odškodné. Výsledná suma siaha do výšky 10,35 milióna dolárov. Deppov právnik Ben Chew podľa portálu LAD Bible hovorí, že pre herca je to absolútna výhra bez ohľadu na sumu, ktorú mu má Amber vyplatiť.

“He was over the moon … I feel that finally after six years he’s gotten his life back.”

Johnny Depp’s lawyers Camille Vasquez and Ben Chew share the actor’s reaction to his legal victory in court against Amber Heard. https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/9pe7ax2nSe

— Good Morning America (@GMA) June 8, 2022