Ježko Ollie cestuje po Slovensku, spoznáva hory a prírodu. Fotografie Martiny a Andreja si zamilovali tisícky ľudí

Fotografie zvierat sú na sociálnych sieťach veľmi obľúbené a tešia sa veľkej pozornosti i priazni. Ide o ešte väčší fenomén v prípade, ak nejde o úplne bežné domáce zviera. Práve takýmto príkladom je ježko Ollie, ktorý svojimi cestovateľskými fotografiami zachvátil Instagram a získal si tisíce fanúšikov.

Za profilom Ollie.fromslovakia stojí Martina a Andrej – dvojica mladých Slovákov, ktorí so svojím domácim ježkom cestujú po Slovensku, milujú prírodu, turistiku a vytvárajú zaujímavé a originálne fotografie. Martina nám v rozhovore priblížila, ako vznikol nápad vytvoriť ježkovi profil na Instagrame, ako vznikajú ich fotografie alebo aký je Ollieho najväčší cestovateľský sen.

Kto stojí za instagramovým profilom ollie.fromslovakia?

Za instagramovým profilom stojím ja – Martina Zaťková a môj priateľ – Andrej Ondrejovič. Sme dvaja študenti od Prievidze. Ja mám 18 a Andrej 19 rokov. Milujeme cestovanie a hory, ako každý milovník prírody a turistiky.

Mať ježka ako domáce zviera nie je úplne bežné. Ako ste sa k nemu dostali?

Ollie je druh ježka bielobruchého/afrického a má 10 mesiacov. Asi pred 3 rokmi som objavila video na YouTube od Carrie Kirsten, ktorá mala ježka. Vôbec som netušila, že ježko môže byť aj domáce zvieratko. Hneď som si začala vyhľadať rôzne informácie o jeho chove. Povedala som si, že toto zvieratko chcem mať doma. Po dlhom prehováraní mojej maminy som si ho priniesla domov.

Ako vznikla myšlienka založiť mu Instagram?

Jedno ráno, keď som bola u babky na dedine aj s ježkom, zobrala som ho na východ slnka. Spravila som mu zopár fotiek mobilom, na ktorých vyzeral ako keby mával. Už vtedy bol model. O Instagrame som však nerozmýšľala. Nechcela som ho nejak presláviť. Neskôr sme však išli s priateľom a Olliem na výlet do Tatier. Tam sme mu tiež spravili fotky.

Keďže priateľ je fotograf, ktorý fotí na Instagram, hneď ma prehováral, aby sme ho založili aj Olliemu. Ešte vtedy vo vlaku sme pridali jeho prvú fotku s východom slnka. Naši kamaráti ho začali hneď zdieľať a na fotke mal 150 lajkov a cez 100 sledovateľov. Neskôr sme pridávali fotky z Tatier. Po nejakom čase to chcelo nové fotky.

Kedy ste si uvedomili, že začína byť na internete obľúbený?

Už dlhšiu dobu som sledovala jednu stránku na Instagrame so smaltovanými hrnčekmi a fľaškami – Ľúbené, ktorá sídli v Bojniciach. Videla som, že majú hrnček s obrázkami ježkov, a tak som sa rozhodla jeden kúpiť. Ešte v ten deň sme nafotili Ollieho v hrnčeku. Tieto fotky si všimla majiteľka Ľúbené a chcela použiť fotku na ich stránku. Samozrejme, neváhala som a súhlasila. Vtedy si Ollieho všimlo viac ľudí a začali pribúdať sledovatelia.

Časom sme sa spojili s Ľúbené a na Oliverovom Instagrame prebehla súťaž o hrnčeky a fľašky s motívom ježka. Do tejto súťaže sa zapojilo veľa ľudí a stále viac a viac užívateľov ho začalo sledovať. Prednedávnom sme boli v Bojniciach, kde som mu urobila fotky so zámkom. Jednu fotku zazdieľala aj populárna stránka Dnes cestujem. Vtedy mu pribudlo aj 300 ľudí za deň. Dnes má Ollie cez 5000 sledovateľov, čo je dosť veľké číslo. Dúfam, že to pôjde ešte vyššie.

Aké miesta ste už s Olliem navštívili?

Ollie navštívil niekoľkokrát Bojnice, Vysoké Tatry, Španiu dolinu, rozhľadňu Dubeň, vyhliadku Straník a iné turistické miesta v okolí Prievidze, ako napríklad Hrádok.

Ako vnímate Instagram?

Instagram beriem ako miesto, kde môžem prezentovať moje/naše fotky. Na Oliverovom Instagrame sa snažíme prezentovať hlavne jeho a Slovensko.

Sledujete alebo inšpirovali vás podobné profily na Instagrame?

Na svojom profile sledujem profil Mr.Pokee, ktorý je najznámejším ježkom na svete. Nápady na fotky však nečerpáme z jeho profilu. Snažíme sa vymýšľať nové a kreatívne fotky, ktoré by sa ľuďom mohli páčiť.

Máte nejaký cieľ, ktorý by ste v spojitosti s Olliem, fotografiou a Instagramom chceli dosiahnuť?

Môj sen je navštíviť s Olliem instagramové Dolomity. Milujem hory a toto by bolo priam dokonalé miesto na nové fotky. Hádam sa to raz podarí.

Fotografie Ollieho získavajú od ľudí predovšetkým kladné reakcie. Máte ale aj nejakú negatívnu skúsenosť?

Dostávame hlavne tie pozitívne reakcie. Sem-tam sa však nájde negatívna. Napríklad, prečo ho nenecháme spať, keď je to nočné zvieratko. Odpoveď je, že ježkovi sa treba venovať aj počas dňa.

Keď s ním niekam cestujeme, tak je v prepravke, kde má domček alebo niečo, kde sa môže skryť. Akonáhle prídeme na miesto, vyberieme ho na čerstvý vzduch a užíva si krásy s nami. Potom ho zase dáme do prepravky a spí ďalej.

Je fotografovanie so zvieraťom náročné? Fotí sa vám jednoduchšie v interiéri alebo exteriéri?

Určite ľahšie sa fotí vonku, keď je teplo. Vznikajú rôzne fotky s rôznym okolím. Avšak v zime je to ťažšie, keďže Ollie musí byť len doma. Vtedy vymýšľame napríklad fotky s mini sánkami alebo počas Vianoc s mikulášskou čiapkou.

