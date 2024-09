Jeseň sa ukázala v plnej kráse: Teploty zostávajú príjemné, na väčšine územia však bude pršať. V tento deň nastane zlom

Počas noci pršalo na viacerých miestach naprieč Slovenskom, a to najmä na západe a v strede krajiny. Aj dnes sa v niektorých kútoch ľudia zobudili do daždivého rána. Aktuálne to vyzerá tak, že situácia bude rovnaká počas celého dňa a aj v tých nasledujúcich, píše iMeteo.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informuje TASR, počasie u nás aktuálne ovplyvňuje nevýrazný studený front. Čaká nás oblačný deň a okrem prehánok nás môžu zasiahnuť aj búrky. Teploty sa budú pohybovať medzi +16 až +21 °C.

Pred nami sú daždivé dni

Studený front, ktorý sa nad nami rozprestiera, k nám dorazil už včera. A už včera začal meniť počasie. Spolu s ním dorazili na západ Slovenska aj zrážky, tie postupne prešli takmer celou krajinou.

Okrem slabších zrážok s menšími úhrnmi priniesol front aj búrky. Tie sa sformovali najmä v Podunajskej nížine a v širšom okolí Komárna.

Na počasie v podobnom duchu sa musíme pripraviť aj dnes. „V priebehu celej stredy však počítajte s tým, že na našom území bude dochádzať k ďalšej tvorbe prehánok a búrok, ktoré tentoraz hrozia predovšetkým na strednom Slovensku a následne sa presunú viac na východ,“ predpovedá iMeteo.

Podobne na tom budeme aj vo štvrtok a v piatok. Výraznejšia zmena nastane v sobotu. Na väčšine územia sa má výraznejšie ochladiť a zrážky budú intenzívnejšie ako v týchto dňoch.