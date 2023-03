Jennifer Coolidge sa objavila v gay porne a ani o tom nevedela. Jej reakcia vás pobaví

Len máloktorému hollywoodskemu hercovi sa podarí preraziť až po šesťdesiatke. Herečka Jennifer Coolidge pritom nie je žiadnym nováčikom vo filmovom priemysle. Mnohí ju ale začali registrovať až po jej účinkovaní v kritikmi i divákmi chválenom seriálovom projekte White Lotus. Vidieť sme ju pritom mohli v desiatkach známych diel a najnovšie už aj v gay porne, píše web LAD Bible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dlhé roky ju nikto nepoznal pod iným „menom“ ako pod prezývkou „Stifflerova mama“. Účinkovanie v teenagerskej komédii Prci, prci, prcičky (American Pie) ju preslávilo na veľkom plátne, no výraznejšiu rolu v jej filmografii by sme hľadali len márne.

Herečka Jennifer Coolidge svoj herecký talent naplno ukázala až v období posledných rokov, kedy sme ju mohli vidieť hviezdiť v seriálových projektoch Biely Lotos (White Lotus) či v projekte od Netflixu s názvom Vidím vás (The Watcher).

Po seriáloch a filmoch aj gay porno

Ak by sme sa ale na filmy a seriály, v ktorých Coolidge účinkovala, pozreli ešte bližšie, zistili by sme, že si zahrala napríklad aj v komédiách Pravá blondínka (Legally Blonde), Zoolander či Klik – život na diaľkové ovládanie (Click). V minulosti účinkovala a hosťovala aj v populárnych sitkomoch ako 2 baby na mizine (2 Broke Girls), Priatelia (Friends), Joey či Frasier a mnohé iné. Aktívna je aj v dabingu pri animovaných projektoch.

Po novom si ale bude môcť do životopisu napísať aj „účinkovanie“ v necenzurovanom gay porne, píše web LAD Bible.

Internetová komunita sa aktuálne zabáva na úryvku z filmu pre dospelých s názvom Eli Enjoys Tyler. Ten sa dostal na sociálnu sieť Twitter po tom, čo si jeden divák uvedomil, že dvojica, ktorá na to o niekoľko minút „hupsne“, najskôr sleduje úryvok zo scény filmy Single All the Way. Práve v tejto komédii si Jennifer Coolidge zahrala jednu z hlavných úloh.

this porn intro is insane 😭 pic.twitter.com/jqmoNdIjud — matt (@computer_gay) March 4, 2023

Jeden z dvojice mužov na svojom telefóne ukazuje tomu druhému scénu, v ktorej Coolidgeovej postava hovorí: „Vieš, gayovia skrátka vedia, ako sa to robí. Prežívajú z nejakého dôvodu a sú mnou vždy posadnutí. Neviem, prečo je to tak, ale páči sa mi to.“

A ako web LAD Bible humorne poznamenáva, práve táto veta dvoch mládencov „naštartuje“ a začnú sa jeden druhému oddávať, dokonca ešte skôr, než stihne scéna na telefóne doznieť.

Jej reakcia pobavila

Samozrejme, úryvok zo scény v gay porne sa na Twitteri začal šíriť raketovou rýchlosťou a fanúšikov talentovanej herečky nesmierne pobavil, ale aj prekvapil. No ba čo viac, dostal sa až k samotnej 61-ročnej herečke, ktorá o tom, že sa stala súčasťou intra v porne, ani nevedela.

Tá odpovedala humorom sebe príznačným. „Už dlho som sa tak veľmi nesmiala. Toto je fakt k**va vtipné,“ uviedla podľa LAD Bible. Samozrejme, o ničom z tohto doposiaľ nevedela, no ako jej fanúšikovia na sociálnych sieťach poznamenali, pokojne si teraz môže do životopisu napísať aj rolu v gay porne. To si veľa hollywoodskych hercov zapísať veru nemôže.