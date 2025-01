Jennifer Aniston odhalila svoje súkromie a prezradila tajomstvo vyformovanej postavy. Tento nápoj si zvládnete pripraviť aj vy

Slávnu filmovú ikonu mnohí obdivujú nielen pre talent v stvárnení zaujímavých hereckých úloh, ale aj pre vzhľad, ktorým 55-ročná žena s prehľadom konkuruje mnohým tridsiatkam. Vyformovanú a štíhlu postavu jej mnohé závidia, takže niet pochýb o tom, že ich zaujíma, ako to tá Jennifer robí. V prvom rade treba spomenúť, že jej top figúra nie je zadarmo.

Akým nápojom začína deň?

Hollywoodska hviezda Jennifer Aniston vyšla s pravdou von a prezradila cvičenie, ktoré jej zmenilo telo a dodala, že k tomu prispelo tiež popíjanie jedného nápoja každé ráno. Dôležitá je však u nej pravidelnosť, každý jeden deň totiž začína rovnakým spôsobom, ktorý podporuje jej zdravie. V exkluzívnom rozhovore pre magazín People herečka opísala jednoduchý nápoj, ktorý si robí, keď sa zobudí ešte pred tréningom.

„Prvú vec, ktorú ráno urobím, je vypitie kolostra s vodou izbovej teploty a s vytlačeným celým citrónom,“ hovorí Jennifer, ktorá momentálne propaguje svoje pokračujúce partnerstvo so spoločnosťou Pvolve kvôli novoročnej výzve. V chladnejších mesiacoch zvykne pridať do nápoja aj ďalšie prísady. „Pridám malú lyžičku zázvoru, ktorý je dobrý pre trávenie a imunitný systém, a potom dám malú kvapku medu Manuka,“ priznáva a dodáva: „Je to chutné, podávam horúce.“

Ktoré cvičenie má najradšej?