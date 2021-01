Jej srdce sa nachádza mimo hrudníka. 11-ročné dievča má zvláštnu anomáliu, ktorá postihuje iba niekoľko ľudí

Na prvý pohľad je Virsaviya Borun-Goncharova úplne obyčajné, 11-ročné dievča. Ak má však mierne odhalenú hruď, tak sa ľuďom naskytne pohľad, aký by v živote neočakávali. Virsaviya z Hollywoodu sa totiž narodila so vzácnym defektom a jej srdce je umiestnené mimo hrudný kôš.

Jedna z milióna

Tento stav vznikol ešte v maternici, keď prišlo k nesprávnemu vývinu hrudného koša. Jej matke lekári povedali, že dcéra môže zomrieť počas tehotenstva alebo počas pôrodu, uvádza portál Metro.

Našťastie sa nenaplnil ani jeden z týchto scenárov a Virsaviya prišla na svet bez komplikácií.

“Je to skutočný zázrak a mám ju rada takú, aká je. Je absolútne výnimočná, jedna z milióna,” hovorí jej matka. A je to skutočne tak. Ektopia srdca, ako sa stav odborne nazýva, podľa Profimedie postihuje iba jedno z milióna narodených detí.

Na srdce si musí dávať pozor

Virsaviya žije pomerne bežným životom a tento stav jej nespôsobuje bolesti, napriek tomu, že srdce sa nachádza v podstate pod povrchom kože.

Sú tu však isté vážne riziká a obmedzenia. To, že srdce nie je umiestnené v hrudníku, tak nič ho nechráni. Virsaviya si musí dávať pozor pred prípadným úderom do hrudníka, keďže by mohol spôsobiť vážne poškodenie srdca či dokonca smrť. Kvôli tomu často nosí ochranný kryt, ktorý prekrýva srdce.

Je takmer ako iné dievčatá

Mladá dievčina trpí tiež stavom nazvaným defekt komorového septa (VSD). Znamená to, že má otvor v medzikomorovej priehradke a krv sa tak z ľavej komory dostáva do pravej. Niekedy preto potrebuje byť napojená na dodatočný prívod kyslíka, aby sa zabránilo jeho nízkym hladinám.

Inak je však Virsaviya rovnaká ako jej rovesníčky. Rada spieva či tancuje s priateľmi, aj keď niekedy cíti kvôli nízkej hladine kyslíka závraty.