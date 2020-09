Tínedžer nevedomky prehltol špendlík. Nevedel o tom, až kým mu neprepichol srdce

Z času na čas sa stane niečo, čo by nevymyslel ani ten najtalentovanejší spisovateľ. Podobne to bolo aj v prípade tínedžera, ktorý si nevšimol, že prehltol špendlík na šitie. Ten putoval jeho telom, až kým sa mu napokon nezapichol do srdca.

Tínedžer si nevšimol, že prehltol špendlík

Časopis The Journal of Emergency Medicine informoval o skutočne bizarnom prípade, 17-ročný tínedžer si totiž nevšimol, že prehltol špendlík na šitie. Do nemocnice prišiel kvôli neutíchajúcim bolestiam v hrudníku, ktoré trvali už tri dni, píše portál Live Science.

Bolesť bola ostrá a zhoršovala sa vždy, keď si tínedžer ľahol alebo sa zhlboka nadýchol. Výsledky EKG a ďalších vyšetrení boli znepokojivé, lekári sa obávali, že by chlapec mohol trpieť perikarditídou, teda zápalom srdcového svalu. Výsledky laboratórnych testovaní však ukázali, že mal v krvi vysokú hladinu proteínov, čo naznačuje poranenie srdca. Lekári preto museli hľadať novú príčinu bolesti.

Až CT vyšetrenie ukázalo, že mladík mal v hrudníku 3,5 centimetra dlhý cudzí kovový objekt, konkrétne špendlík na šitie. Špendlík bol zapichnutý v pravej komore srdca, ktorá má za úlohu pumpovať krv zo srdca do pľúc.

Chlapec lekárom tvrdil, že žiaden kovový predmet neprehltol a neutrpel ani poranenie hrudníka. Až neskôr priznal, že si občas počas krajčírskej práce drží špendlíky v ústach. Nebol si však vedomý toho, že by bol niekedy špendlík prehltol. Tínedžer musel podstúpiť operáciu, počas ktorej mu špendlík zo srdca odstránili.

Po zákroku sa plne zotavil

Štúdia uvádza, že občas sa síce stane, že v srdci pacienta nájdu zapichnutý cudzí predmet, stáva sa to však výnimočne, najmä pokiaľ ide o deti a tínedžerov.

V roku 2016 čínski lekári zaznamenali prípad, kedy 48-ročná žena utrpela mŕtvicu po tom, čo sa jej taktiež do srdca po nehode zapichla ihla. Chlapec je však zrejme prvým človekom, ktorý nevedomky prehltol špendlík, ktorý sa mu neskôr zapichol do srdca.

Lekári si myslia, že špendlík putoval zo žalúdka priamo do srdca, je však možné, že najprv putoval do tenkého čreva a do srdca sa dostal odtiaľ. Autorka štúdie, Bonnie Mathews sa vyjadrila, že bizarný prípad môže byť nápomocný a môže lekárom v budúcnosti pomôcť rýchlejšie a efektívnejšie pomôcť pacientom, ktorí prehltli ostrý predmet.

V súčasnosti sa odstraňujú predmety, ktoré pacientom spôsobujú ťažkosti, nie je však jasné, ako sa má postupovať v prípade, kedy predmet ťažkosti nespôsobuje. Prípad je však zároveň varovaním, že aj tak drobný predmet, akým je špendlík, môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie. Po podstúpení operácie sa chlapec zotavil bez ďalších komplikácií.