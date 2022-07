Jeho dcéru znásilnil a zavraždil. Súdy nekonali, otec vzal spravodlivosť do vlastných rúk, skončil za mrežami

Nový dokument na Netflixe popisuje príbeh otca, ktorý prišiel o to najcennejšie, o svoju dcéru. Chcel, aby vrah, ktorý ju znásilnil a zavraždil, trpel. Súdy ale konali pomaly. Rozhodol sa preto, že vraha unesie a dopraví ho priamo pred prokuratúru. Napokon sám skončil za mrežami.

Nevlastný otec 14-ročné dievča znásilnil a zavraždil

V roku 1982 francúzska tínedžerka Kalinka Bamberski zomrela v dome svojho nevlastného otca, uznávaného nemeckého lekára Dietera Krombacha. V tom čase mala len 14 rokov. Ako píše portál LAD Bible, nemecký súd rozhodol, že šlo o nehodu. Výsledky pitvy však Kalinkinho otca Andrého presvedčili o tom, že jeho dcéra bola znásilnená a následne zavraždená.

V novom dokumente na Netflixe s názvom My Daughter´s Killer (Vrah mojej dcéry) André hovorí o tom, ako zdanlivo nekonečné 3 desaťročia bojoval za spravodlivosť. Smútiaci otec sa snažil urobiť všetko pre to, aby bol Krombach potrestaný. Nemecký súd však prípad uzavrel a odmietol vydať lekára do Francúzska.

André sa však nechcel vzdať a francúzsky súd napokon Krombacha za jeho neprítomnosti odsúdil za zabitie. Nemecko však lekára aj naďalej odmietalo vydať a proces trval tak dlho, až napokon Andrého snahu takmer zmárnila premlčacia doba.

V tom čase 70-ročný otec mŕtvej Kalinky sa rozhodol urobiť v roku 2009 posledný zúfalý krok. Zorganizoval Krombachov únos a zviazaného a so zapchatými ústami ho nechal pred kanceláriou prokurátora v Mulhouse na východe Francúzska. Vo Francúzsku bol totiž na muža vydaný zatykač.

Odsúdili ho za organizovanie únosu

Svet bol udalosťami šokovaný, ešte šokujúcejšie ale bolo to, že André bol v roku 2011 obvinený zo zorganizovania únosu. Zadosťučinením mu ale bolo to, že 29 rokov po Kalinkinej smrti bol napokon právoplatne odsúdený aj Krombach. Súd mu vymeral 15 rokov za mrežami.

V novom dokumente tvorcovia skúmajú, kam sa až dajú posúvať hranice spravodlivosti a kam až siaha zneužívanie moci v lekárskej profesii. Venuje sa aj ľahostajnosti voči zločinom páchaným na ženách. My Daugter´s Killer prostredníctvom rozhovorov s Andrém detailne dokumentuje aj jeho strastiplnú cestu za spravodlivosťou.

Poukazuje na to, ako veľmi nemecké úrady zlyhali a čo všetko musel otec urobiť, aby dostal za mreže vraha svojej dcéry. V rozhovore André prezradil, že v priebehu rokov čelil Krombach viacerým obvineniam za napadnutie a zneužitie, zakaždým však boli obvinenia žien zametené pod koberec. Navyše, lekár nikdy neprejavil ani štipku ľútosti.