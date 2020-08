Jednu z najočakávanejších disneyoviek napokon uvedú na streamovacích službách. Má to však niekoľko háčikov

Premiéru očakávaného hraného remaku disneyovky Mulan toľkokrát odkladali, až sa ju napokon rozhodli v kinách neuviesť vôbec. Snímka, ktorá mala byť pre divákov lákadlom tohto leta, namiesto toho spoločnosť Disney uvedie na svojej streamovacej službe. K filmu sa však nedostane každý. Teda aspoň nie oficiálnou cestou.

Aj keď by všetci boli najradšej, keby si akýkoľvek film mohli užiť v kine na veľkom plátne, aktuálna situácia to, žiaľ, neumožňuje. Kvôli koronavírusovej pandémii už bolo preložených hneď niekoľko očakávaných filmových premiér. Niektoré len o pár mesiacov, niektoré o rok a niektoré sa kino premiéry ani len nedočkal a produkčné spoločnosti ich uviedli rovno na VOD služby. Podobný osud čaká aj novinku Mulan, ktorá bude napokon špeciálne uvedená na streamovacej platforme Disney+, informuje web The Hollywood Reporter.

Len pre vybrané trhy

Samozrejme, má to zopár háčikov a tým najväčším je ten, že služba Disney+ nie je dostupná vo všetkých krajinách sveta (alebo teda aspoň vo väčšine, ako je to napríklad v prípade Netflixu). K novinke Mulan sa tak dostane len vybraná skupina obyvateľov.

Krok spoločnosti Disney ale nie je ničím výnimočný. Ako sa totiž nedávno CEO spoločnosti Bob Chapek médiám pochválil, Disney+ má po celom svete až 60,5 milióna predplatiteľov. Teoreticky sa teda naskytá možnosť vysokých ziskov, ak by si snímku pozrel každý jeden predplatiteľ. Tržby by v takomto presiahli hranicu 1 miliardy dolárov. To sa ale s veľkou pravdepodobnosťou ani nestane, čo nás dostáva k druhému podstatnému háčiku.

Snímka sa síce objaví na streamovacej platforme, nebude však možné si ju pozrieť v rámci mesačného predplatného, ale za špeciálny poplatok 29,99 dolárov. Tí, ktorí by si teda film chceli pozrieť cez oficiálne cesty, si preto zrejme veľmi dobre rozmyslia, či takúto sumu za pozretie filmu investujú.

Dnes na VOD službách, zajtra na torrentoch

Na druhej strane je ale veľmi zaujímavé, že sa Disney k takémuto kroku podujal, keďže do projektu Mulan vkladal veľké nádeje a viackrát kvôli obavám z finančných strát premiéru snímky niekoľkokrát odložil. Zdá sa však, že filmový priemysel rok 2020 rozchodí len veľmi ťažko, preto aspoň nejaké tržby v podobe uvedení nových filmov na VOD službách sú pre nich prínosom. Aj keď je jasné, že budú zrejme podstatne nižšie ako keby mal byť film uvedený v kinách.

Disney teda so stratami počíta a tie budú v prípade Mulan zrejme vysoké. Istota, že sa snímka krátko po uvedení na Disney+ objaví na file-sharingových či torrentových stránkach, je stopercentná. Takýmto spôsobom sa tak ku filmu dostanú aj tí, ktorí žijú v krajine, kde Disney+ nefunguje.

Mulan sa na streamovacej službe Disney+ objaví od 4. septembra 2020. Za pozretie budú musieť predplatitelia zaplatiť špeciálny poplatok 29,99 dolárov. Snímka bude dostupná pre územie Spojených štátov amerických, Kanady, Nového Zélandu, Austrálie a v mnohých západoeurópskych krajinách. Disney sa tiež má podľa webu The Hollywood Reporter pohrávať s myšlienkou, že okrem Disney+ neskôr Mulan uvedie aj na ďalších VOD službách. V hre je napríklad aj Amazon.