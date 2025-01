Jednoducho zmizol a už sa viac neukázal. Mnohým v Dunaji, k vašim službám chýba jedna z postáv

Obľúbený dobový seriál beží už deviatu sériu a za ten čas sa v ňom predstavili desiatky postáv. Niektoré tam ostali dlhšie, iné si len splnili svoju úlohu zdramatizovania seriálu a následne zmizli, ako napríklad Kasper. S mnohými z nich sa však diváci veľmi ťažko lúčia.

V seriáli Dunaj, k vašim službám sa už vystriedalo množstvo postáv. Niektoré zo seriálu odišli úplne, iné zatiaľ tvorcovia držia v pozadí a čakajú, kedy príde ich čas. Jedna z týchto postáv je už dlhšie preč a diváci si myslia, že poznajú dôvod. Ernestov návrat pritom očakávajú už čoskoro.

Kam sa podel?

Hoci ho v seriáli stále spomínajú, na rozdiel od iných postáv ako je napríklad Leopold, zatiaľ ho neukázali. Napríklad, v jednej z epizód, keď sa ozvalo zaklopanie, si Evita myslela, že ich Ernest prišiel navštíviť, lebo podľa nej by k nim nik iný neprišiel v takú neskorú hodinu, no mýlila sa.

Diváci si však myslia, že vedia, čo sa s ním stalo a navyše predpokladajú, že ešte bude mať v seriáli dôležitú úlohu. Diskusiu pritom začala diváčka, ktorá v príspevku priznala, že jej v seriáli chýba Ernest, keďže je to práve on, kto do rodiny vnáša veselosť a odľahčuje napätú situáciu.

Posledným veľkým momentom, kedy ho pritom diváci videli, bolo, keď začala Klára rodiť a on sa tak hneď nedozvedel, že vyhral lotériu.

Pozorní fanúšikovia však vedia, čo sa s ním stalo. „Za peniaze z lotérie si prerába kaštieľ,“ vysvetlila diváčka. Druhá potvrdila: „Z tých peňazí kúpil kaštieľ a opravuje.“

Dôvod, prečo tam teraz nie je, je pritom podľa divákov oveľa dôležitejší, než sa zdá, a nie je to len preto, že sa dej momentálne zameriava na iné postavy. „Ernest možno kaštieľ už prerobil a pozve Kláru aj Kučerovcov k sebe a, samozrejme, aj Bočkajovcov,“ vysvetľuje diváčka. Ďalšia zas píše: „Možno sa Ernest objaví v plnej kráse. Čo keď Kučerovci prídu o dom a on ich ubytuje v opravenom kaštieli, celú rodinu, alebo to preháňam?“

Ernest pritom nie je jedinou postavou, ktorá zo seriálu zmizla a diváci si všimli jej neprítomnosť. Pýtajú sa totiž, aj čo sa stalo s malým Petríkom po smrti jeho mamy. „Ani Petríka malého neukazujú,“ poznamenala diváčka. „Petrík naozaj niekde zmizol,“ potvrdila ďalšia.