Jediné hlavné mesto duchov na svete: Katastrofa vyhnala tisícky ľudí, pršali sivé vločky, pochovala ho vrstva popola

Mesto, ktoré kedysi prekvitalo životom zmenila sopka na nepoznanie. Zahalila ho veľkou vrstvou popola a odohnala jeho obyvateľov. Plymouth je dnes sivým mestom duchov prirovnávaným k niekdajším Pompejám a tragédii, ktorá ich postihla. Napriek tomu, že tu už nikto nežije a môže byť kvôli sopke nebezpečné, je stále hlavným mestom.

Mesto Plymouth sa nachádza na ostrove Montserrat v Karibskom mori, ktoré je zámorským územím Spojeného kráľovstva. Ako sa stalo z tohto hlavného mesta mesto duchov, nehostinné pre svojich obyvateľov?

Padlo pod vrstvu popola a lávy

História ostrova Montserrat sa spája s Krištofom Kolumbom, ktorý ho v roku 1493 objavil a pomenoval ako Santa Maria de Montserrat. O niekoľko desiatok rokov neskôr, v roku 1632, ho kolonizovali Briti a dnes patrí medzi britské zámorské územia. Chvíľu bol ostrov obsadený Francúzskom, to však netrvalo dlho.

Koncom minulého storočia prichádzali do luxusného hotela Montserrat Springs, vzdialeného iba 2-3 kilometre od mesta Plymouth, celebrity ako The Rolling Stones alebo Paul McCartney. Dnes je táto oblasť prikrytá popolom, lávou a živé farby vystriedali odtiene sivej.

Väčšina ostrova sa stala neobývateľnou

Život ostrova Montserrat bol v uplynulých desiatkach rokov značne ovplyvnený činnosťou sopky Soufrière Hills. Tento stratovulkán nebol aktívny od roku 1630 až do roku 1995, teda celých 365 rokov.

Vzhľadom na rozsiahlosť sopky – zaberá značné územie južnej polovice ostrova – sa jeho väčšina stala úplne neobývateľnou a erupcie spôsobili škody na ľudských životoch, až napokon obyvateľov mesta Plymouth úplne odohnali.

19 mŕtvych a novodobé Pompeje

Prvá hromadná evakuácia z Plymouthu sa uskutočnila po výbuchu 18. júla 1995. Hlavné mesto sa nachádzalo vo vzdialenosti iba 6 kilometrov od neho. Sopka chrlila popol, ktorý postupne zasypával hlavné mesto. 21. augusta ho sopečný výbuch zasypal úplne a takmer celkom zatemnil oblohu. Do konca roka opustili mesto všetci obyvatelia, čo bolo približne 4-tisíc osôb.

Čoskoro sa však do neho vrátili. Po erupcii 25. júna 1997 ale bolo zrejmé, že život na tomto mieste môže byť plný nebezpečenstva a rizika. O život prišlo 19 ľudí a bolo zničených približne 80 % mesta a Plymouth zostal pochovaný pod takmer jeden a polmetrovou vrstvou popola. Vďaka tomu dostal aj prezývku Pompeje Karibiku.

Mesto duchov ako hlavné mesto?

Už takmer celých 24 rokov je Plymouth opusteným mestom duchov. Zaujímavosťou je, že napriek tomu sa stále podľa práva považuje za hlavné mesto Montserratu. Je svetovým unikátom, pretože nikde inde na svete nenájdeme mesto duchov ako hlavné mesto. Všetka jeho administratíva však bola presunutá na sever ostrova, do mestečka Brades.

Sopka Soufrière Hills ostrov a jeho obyvateľov poriadne potrápila. Napokon sa však podarilo na tomto území vybudovať jednu z najmodernejších vulkanických pozorovateľní na svete. Monitoruje ukazovatele, ktoré môžu evokovať blížiacu erupciu. Sopka naposledy vybuchla v roku 2013.

Domáci nečakali, že by sopka mohla ožiť

Dnes je toto územie mesta okrem toho neobývané. Víta však na návšteve zvedavých turistov a záujemcov o spoznanie tohto miesta, ktorí sa navyše môžu rozhliadnuť aj okolo observatória. Keri Jones, ktorý takto Playmouth navštívil, opísal, že väčšina domácich v čase najväčších erupcií bola z výbuchu sopky prekvapená a nikdy by ich nenapadlo, že sa to môže udiať.

Dostať sa sem však nebolo jednoduché. Predchádzalo tomu množstvo vybavovačiek, vstup so sprievodcom a získanie povolenia. Plymouth aj po niekoľkých rokoch zostal zahalený v popole a láve. Jones uviedol, že pri jeho prvej návšteve tohto miesta v roku 2010 bolo zahalené do sivej farby, všetko bolo pokryté popolom a “pršali” sivé vločky. Budovy, obchody alebo miestne kino zostali opustené chátrať, domy zostali aj do polovice zasypané.

Plymouth ako zóna vylúčenia

Ostrov Montserrat je v súčasnosti plný kontrastov a dá sa povedať, že rozdelený na dve časti. Kým na severe sa rozmáha turizmus, tropické lístie a krásne pláže, juh sa dá prirovnať k novodobým Pompejám, ktoré boli tiež pochované pod metrami sopečného popola. Táto druhá polovica ostrova označuje takzvané “zóny vylúčenia” a patrí sem aj Plymouth.

Aktuálne tu žije 5-tisíc obyvateľov, čo je síce oproti uplynulým rokom nárast, pôvodne ho však obývalo až 13-tisíc ľudí. Na ostrov sa je možné dostať letecky alebo trajektom zo susedného ostrova Antigua. Jednou z najobľúbenejších “atrakcií,” ktoré ponúka, je práve návšteva mestečka duchov Plymouth. Je však možná iba v sprievode certifikovaného sprievodcu.