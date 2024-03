Jeden z posledných prieskumov pred voľbami: Ivan Korčok by skončil druhý, Peter Pellegrini by získal takmer 55 % hlasov

Prezidentské voľby by v marci vyhral predseda parlamentu Peter Pellegrini s podporou 54,9 percenta voličov. Exminister zahraničných vecí Ivan Korčok by skončil druhý so 45,1 percenta hlasov. Účasť by dosiahla 42,1 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Sanep pre televíziu TA3.

Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Pellegrini, získal by 35,6 percenta hlasov. Korčok by postúpil z druhého miesta s 33,1 percentami. Štefana Harabina by v prvom kole volieb volilo 12 percent respondentov. Nasledovali by Igor Matovič (5,2 percenta) a Ján Kubiš (3,6 percenta).

Menej ako tri percentá hlasov by získali Marian Kotleba (2,7 percenta), Krisztián Forró (2,6 percenta) a Andrej Danko (2 percentá), ktorý medzičasom odstúpil z prezidentských volieb. Poradie by uzavreli Patrik Dubovský (1,9 percenta), Róbert Švec (0,8 percenta) a Milan Náhlik (0,5 percenta). V prvom kole by dosiahla volebná účasť 50,2 percenta.