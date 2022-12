Jeden z najslávnejších psov na svete umiera. Na Štedrý deň prestal jesť a piť, vyšetrenia odhalili leukémiu

Jedným z najznámejších psov sa sučka Kabosu z Japonska stala na internete v roku 2010. Práve vtedy sa jej fotografie najmä na sociálnych sieťach Reddit, Tumblr a 4Chane stali obrovským virálnym hitom. Išlo najmä o jednu, kde pózuje so zloženými labkami a jej výraz pripomína rozpačitý úsmev. Dlhé roky sa táto fotografia tešila veľkej internetovej popularite a jej majiteľke priniesla nepochybne tiež veľkú slávu. Teraz ale oznámila, že Kabosu je vážne chorá a toto sú zrejme jej posledné dni.

Kabosu je fenkou shiba inu a na internete je známa kvôli memu s názvom „doge“. Sučka, ktorá sa od roku 2010 stala jedným z najslávnejších psov, však môže čoskoro umrieť, píše spravodajský web CNN.

Sučka zo slávneho meme trpí rakovinou krvi

Podľa jej majiteľky Atsuko Sato je dnes už 17-ročná sučka vo vážnom ohrození životu. Kabosu prestala na Štedrý deň prijímať akúkoľvek potravu a aj tekutiny. Veterinári po vyšetrení zistili, že psí virálny fenomén trpí chronickou lymfocytovou leukémiou (typ rakoviny krvi) a okrem toho sa u nej tiež rozvinulo aj závažné ochorenie pečene.

Ako Sato uviedla na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, stav Kabosu je vážny a sučka má už aj žltačku. „Antibiotiká by to ale mali určite zlepšiť. Kabosu má chuť do jedla. Môže tiež piť aj vodu,“ napísala jej majiteľka v príspevku.

Meme inšpiroval Oreo aj kryptotrh

Fotografia s rozpačitým úsmevom vtedy 7-ročnej sučky sa šírili na sociálnych sieťach s rôznymi popiskami, ktoré používatelia rôzne obmieňali. Nápisy pritom takmer vždy boli vytvorené fontom Comic Sans.

O popularite tzv. „doge meme“ svedčí aj to, že v minulosti si ho prepožičali na svoje aktivity aj značky ako Oreo či metro v Štokholme.

Meme s japonskou sučkou sa vrátilo do internetovej kultúry v posledných mesiacoch, kedy bol vytvorený tzv. „dogecoin“, kryptomena, ktorá sa inšpirovala práve týmto memom. V roku 2021 tiež bola podobizeň Kabosu predaná aj ako NFT za 3,7 milióna eur.