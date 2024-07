Jeden z najobľúbenejších animákov všetkých čias definitívne dostane ďalšie pokračovanie. Dočkáme sa ho skôr, než čakáte

Už je to nejaký ten čas, čo sme pekne pohromade mali možnosť vidieť v novom príbehu obľúbené animované postavičky Shreka, Fionu, Oslíka a Kocúra v čižmách. Ich návrat ale celkom prekvapivo načrtol film Kocúr v čižmách: Posledné želanie v roku 2022. Teraz už je ale oficiálne známe, že štvorica obľúbených hrdinov sa vráti na plátna kín v pripravovanom projekte Shrek 5.

Najskôr sa o tom len špekulovalo, keďže slová Eddieho Murphyho, ktorý v origináli prepožičal svoj hlas práve Oslíkovi, nikto nebral úplne vážne. Len pred pár hodinami ale na svojich profiloch na sociálnych sieťach štúdio DreamWorks Animation oznámilo, že Shrek 5 sa do kín dostane už 1. júla 2026.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

Shrek, Fiona aj Oslík sú späť

O čom piaty diel obľúbenej animovanej série bude, zatiaľ známe nie je. Isté ale je, že v pôvodnom znení trojici hlavných hrdinov svoje hlasy opäť prepožičajú okrem Eddieho Murphyho aj Mike Myers (Shrek) a Cameron Diaz (Fiona). Práve tá sa po desiatich rokoch opäť vracia do hereckého šoubiznisu, z ktorého sa na čas stiahla v roku 2014. Podľa všetkého bude Shrek 5 jej tretím veľkým projektom od návratu pred kamery.

O réžiu sa postará Walt Dohrn, pre ktorého pôjde o režisérsky debut, no so značkou Shrek už má nemálo skúseností. Pracoval totiž na filmoch Shrek 2, Shrek Tretí (Shrek the Third), či na vianočnom krátkom filme Shrekove prvé Vianoce (Shrek the Halls). Je tiež autorom námetu pre zatiaľ posledný Shrekov celovečerák Shrek: Zvonec a koniec (Shrek Forever After), v ktorom aj prepožičal hlas postave Martinka Klingáčika.

Shrek 5 to ale v avizovaný dátum premiéry nebude mať v kinách jednoduché. Práve na leto 2026 sú totiž v pláne aj premiéry Toy Story 5, či komiksovka Supergirl.