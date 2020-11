Je to veľmi jednoduché. Nový výskum vám povie, ako najlepšie vyjadríte vďačnosť milovanej osobe

Vyjadriť vďaku partnerovi nie je vždy ľahké a neraz to, čo pre nás partner robí, považujeme za samozrejmosť. Vedci sa preto rozhodli, že preskúmajú, ako vďaku partnerovi vyjadriť čo najlepšie tak, aby to vzťah posilnilo.

Vďačnosť je dôležitá aj z evolučného hľadiska

V jednej z najnovších štúdií sa psychológovia venujú tomu, ako čo najlepšie vyjadriť svojmu partnerovi vďačnosť. V rámci výskumu použili výstupy z denníkov, skúmali však aj konverzácie, ktoré medzi sebou partneri majú. Ako píše štúdia publikovaná v časopise Journal of Social and Personal Relationships, odborníci došli k záveru, že je dôležité hodnotiť, ako partneri navzájom reagujú na potreby toho druhého.

Napríklad, najpozitívnejšiu odozvu vyvolalo to, keď jeden partner tomu druhému povedal, že mu v niečom pomohol (Keby si ma nebol/a odviezol/la autom, určite by som to pracovné stretnutie nestihla/nestihol načas).

Podľa odborníkov nezáleží ani tak na tom, koľkokrát denne a akým tónom partnerovi poviete „ďakujem“. Ako píše portál Science Alert, je dôležité dať partnerovi najavo, že je súčasťou našich cieľov a plánov a jeho pomoc je ocenená.

Vedci však dodávajú, že aj takéto vyjadrenie vďačnosti má svoje hranice, stupňovanie a zvýrazňovanie toho, ako sa partner musel obetovať, totiž neznamená, že bude partner s vyjadrením vďačnosti spokojnejší a bude to mať na vzťah pozitívnejší dopad. Napríklad, keď poviete partnerovi „Viem, že bolo pre teba náročné odviezť ma do práce v čase špičky“, nemusí to mať pozitívnejší efekt, ako keď mu vyjadríte vďačnosť vetou, ktorú sme uviedli vyššie.

Vzťah by mal byť teda založený na prijímaní, ale aj na dávaní a na ochote oceniť to, ak partner reaguje na naše potreby. Téme vďačnosti ako pozitívnej emócii sa vedci intenzívne venujú už dve desaťročia. Zdá sa totiž, že ide o element, ktorý zohráva vo vzťahoch veľmi dôležitú úlohu. Vedci v štúdii dopĺňajú, že vďačnosť je dôležitá aj z evolučného hľadiska, posilňuje totiž puto medzi partnermi.

Posilňuje vzťahy a vyvoláva pozitívne emócie

Aj výskumy vykonané na primátoch ukazujú, že vyjadrenie vďačnosti je viac než len konštrukt umelo vytvorený spoločnosťou. Výskum ukázal, že primát sa skôr podelí o jedlo s ďalším primátom, ktorý mu predtým napríklad čistil kožuch. V tomto smere my ľudia nie sme až takí odlišní, nie všetky formy vďačnosti sú však konštruktívne.

Obrovské gestá môžu napríklad spôsobiť, že tá druhá osoba bude mať skôr výčitky svedomia a nie príval pozitívnych emócií. V niektorých prípadoch môže také „ďakujem“ napríklad aj uraziť.

Štúdia publikovaná v roku 2016 prostredníctvom portálu NIH ukázala, že ak výskumníci ľudí požiadali, aby svojho partnera ocenili a pochválili, cítili sa potom celkovo lepšie. Vedci sa preto opäť venovali aj tomuto aspektu vďačnosti a na participantoch skúmali, ako na nich rôzne spôsoby prejavenia vďačnosti vplývajú.

Účastníci, ktorých vek sa pohyboval okolo 27 rokov, boli vo vzťahoch, ktoré trvali v priemere 4,5 roka. Vedci porovnávali, ako partneri reagujú na potreby toho druhého, ale aj to, aké úsilie ich táto „investícia“ stojí.

V rámci výskumu mali partneri napríklad jednu minútu na to, aby tomu druhému porozprávali o niečom, čo pre nich ten druhý urobil a čo v nich vyvoláva pocit vďačnosti.

Druhý z partnerov zas hodnotil, aké pocity v nich prejav vďačnosti vyvolal. Výsledky výskumu ukazujú, že je dôležitejšie, do akej miery partner na naše potreby reaguje, menej dôležité je to, aké úsilie kvôli tomu musí vynaložiť. Zdá sa teda, že vďačnosť je pre ľudstvo omnoho dôležitejšia, ako by ste sa možno nazdávali.