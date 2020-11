Je to oficiálne. Vedci potvrdili, že záhadný signál z vesmíru sa opakuje, tentokrát bol však iný

V článku sme písali, že signál pochádza z magnetaru, ktorý sa nachádza v našej galaxii. Tentoraz sa podarilo potvrdiť, že signál nebol len jednorazovou záležitosťou, ale opakuje sa.

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Nature Astronomy, intenzívny rádiový záblesk (FRB) prichádzajúci z magnetaru nachádzajúceho sa v našej galaxii, sa opakuje. Nové záblesky však nie sú také intenzívne, ako boli tie predchádzajúce, píše portál Science Alert. To znamená, že rádiové záblesky pravdepodobne zapríčiňuje viacero odlišných procesov a magnetar sa môže pre vedcov stať takpovediac laboratóriom. Vďaka nemu budú môcť záblesky a ich pôvod preskúmať o niečo lepšie.

“FRB 200428 is the first FRB for which emissions other than radio waves have been detected, the first to be found in the Milky Way, and the first to be associated with a magnetar.”

— Nature Astronomy (@NatureAstronomy) November 4, 2020