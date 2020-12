Krása je relatívny pojem. To, čo sa niekomu môže páčiť, iný to môže považovať za nudné, nezaujímavé, ba až škaredé. Avšak, niekedy nastane situácia, že o kráse či škaredosti určitého objektu panuje všeobecná zhoda. A takúto zhodu by sme pravdepodobne našli aj u novo objavenej orchidey na Madagaskare.

Botanici z Kráľovskej botanickej záhrady v Kew v Spojenom Kráľovstve onálepkovali Gastrodia agnicellus pochádzajúcu z lesov Madagaskaru prívlastkom najškaredšia orchidea na svete, informuje portál Science Alert.

Nová orchidea

Aj napriek tomu, že rastlina je fascinujúca, medzi orchideami je nezvyčajná, lebo sa skrýva v lesnom poraste. Väčšinu času Gastrodia agnicellus trávi v podzemí, nad zem sa vynorí iba v auguste a v septembri, aby vykvitla a nechala sa opeliť. Aj samotné kvety sú malé, sú dlhé iba 11 milimetrov.

Časti rastliny sa našli už v 90. rokoch 20. storočia na juhu Madagaskaru, no až v roku 2019 bola počas expedície oficiálne popísaná, keďže sa našlo aj kvetenstvo.

“Až keď sme odstránili vrchnú časť listového steliva, objavili sme aj malý počet kvetov. Čoskoro sa ukázalo, že kvety sa líšia od druhu Gastrodia madagascariensis a ide tak o nový nerozpoznaný druh,” napísal v oficiálnej popise druhu botanik Johan Hermans.

Je škaredá

Orchidey sa našli v tieni vo vlhkom a vždy zelenom lese. Kvety sa nachádzali pri stromoch ukryté pod machom a listami. Napriek tomu z nich bola cítiť jemná pižmová vôňa podobná ružiam, pričom sa podľa Hermansa zvyšujúcou teplotou zintenzívňovala.

Tak ako aj u ostatných druhov Gastrodie, ani táto orchidea nemá listy, takže u nej nedochádza k fotosyntéze. Spolieha sa na svoj vzťah s hubami, z ktorých extrahuje živiny. Botanici si tiež všimli, že nie je pekná tak ako iné orchidey, a označili ju za najškaredšiu orchideu na svete.

Vzťah s hubami a opeľovanie mravcami

Všetky orchidey sa spoliehajú na takýto vzťah s hubami v určitom okamihu svojho životného cyklu, ale u väčšiny závislosť od húb v dospelosti slabne. Zatiaľ nie je jasné, ako prebieha vzťah Gastrodie agnicellus s hubami, to sa bude v najbližšom období skúmať. Nie je tiež jasné, ako je vôbec rastlina opeľovaná.

Hermans si ale všimol pri kvetoch mravce a na jednom z nich videl aj nektár, čo naznačuje, že nová orchidea by mohla byť opeľovaná práve takýmto spôsobom. Aj na to ale bude potrebné vykonať štúdiu.

Ohľadom novej orchidey existuje aj dobrá správa. Keďže sa našla v území chráneného parku, má určitú ochranu pred činnosťou človeka a aj keď je jej výskyt zatiaľ malý, vyzerá, že človek ju tak skoro neohrozí.