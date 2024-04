Je Slovensko bezpečná krajina? Prekvapí vás, ako obstálo v európskom indexe kriminality, Česi nás predbehli

Pokiaľ si chceme porovnať bezpečnosť v rôznych krajinách, najlepšie to urobíme cez pomer kriminality a bezpečnosti. To znamená, že ak má nejaká krajina pomer kriminality 30, jej index bezpečnosti bude 70. Na zoznam upozornila Prima, s odvolaním sa na internetovú platformu Numbeo, ktorá od roku 2009 poskytuje relevantné štatistiky a informácie o životných nákladoch a kvalite života v rôznych mestách a krajinách celého sveta. Takto sú na tom v pomere kriminality a bezpečnosti rôzne krajiny v Európe.

V zozname sa v roku 2024 nachádza 43 európskych krajín. Na prvom mieste sa ako najbezpečnejšia umiestnila Andorra, ktorá sa do zoznamu pridala až v tomto roku. Jej index kriminality je v tejto štatistike len 12,9, čím celkom výrazne predbieha ostatné krajiny. Britská korunná dependencia ostrov Man, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, dosahuje o 7,6 indexového bodu viac. V tesnom závese ju nasleduje Monako, ktoré má index 23,6. Prvú päťku najbezpečnejších krajín uzatvárajú krajiny Estónsko a Slovinsko.

Ako na tom stojí Slovensko?

Čo sa týka Slovenska, to sa tento rok umiestnilo na 29. mieste s indexom kriminality 31,1. Pomer kriminality sa u nás tento rok veľmi zľahka znížil, pričom v roku 2023 bol 31,4 – môžeme teda tvrdiť, že sme si oproti minulému roku v malej miere prilepšili.

Za zmienku tiež stojí fakt, že Slovensko je podľa tejto štatistiky bezpečnejšie, než sú krajiny ako Nórsko či Portugalsko. Naše čísla sú veľmi podobné ostatným krajinám a nevymykajú sa európskemu štandardu.

Ako však upozornil web CNN Prima, to isté nemôžu tvrdiť Česi, ktorí si oproti predošlému roku zľahka pohoršili. Ich index kriminality je v roku 2024 26,8, pričom v minulom roku to bolo 26,6. Tento rok ich síce predbehlo Fínsko, no čo sa týka miery bezpečnosti, stále sú na tom o čosi lepšie než Slováci.

Tabuľku s najväčšou kriminalitou a najmenšou mierou bezpečnosti vedie tento rok Francúzsko, ktoré neslávne predbehlo Rusko, Ukrajinu či Albánsko. To z neho robí najmenej bezpečnú európsku krajinu vôbec. Prvých päť miest v závese za Francúzskom obsadili Bielorusi, Belgičania, Švédi a Briti.