Je najbohatšou herečkou sveta, vlastní majetok v hodnote 8 miliárd. Túto ženu však pozná len málokto

Keď príde reč na majetok a tváre svetového šoubiznisu, každý si automaticky predstaví tých najznámejších hercov. Pravda je však úplne inde, keďže najbohatšou herečkou na svete je žena, ktorej meno dnes pozná len málokto.

Dwayne The Rock Johnson, Robert Downey Jr., či napríklad Leonardo DiCaprio sú herecké hviezdy, ktorých majetky sú v hodnote stoviek miliónov eur. Zo ženského pohlavia sú na vrchole zoznamu napríklad Jennifer Aniston, Ashley Olsen či Julia Roberts, píše The Richest.

Najbohatšou celebritou je však herečka Jami Gertz. Americká herečka má 58 rokov a svoje najväčšie úspechy žala ešte v minulom storočí. Aktívnu hereckú kariéru mala medzi rokmi 1981 až 2017, kedy zahviezdila vo filmoch ako Less Than Zero či The Lost Boys.

Jej majetok je podľa webu NME v hodnote 8 miliárd dolárov, čo je v prepočte 7,5 miliardy eur. Je však férové priznať, že nie všetky tieto peniaze a majetok nadobudla herečka vďaka filmovému biznisu. V skutočnosti značnú časť jej majetku doplnilo vlastníctvo jej manžela, miliardára a biznismena, ktorým je Tony Ressler.

Športové kluby aj charita

Dvojica vlastní napríklad aj klub v basketbalovej NBA, Atlanta Hawks. Je však nutné dodať, že dvojica sa vo veľkom angažuje aj v charitatívnych akciách, na ktoré dávajú milióny eur.

Aj keď je teda Jami Gertz najbohatšou herečkou, aj LAD Bible dodáva reakcie ľudí, ktorí nemali poňatie o tom, kto vlastne Jami Gertz je. „Po prečítaní toho, že je najbohatšou herečkou, som musel ísť do googla a zistiť, o koho vlastne ide,“ znela jedna z reakcií. „Prečo si neviem vôbec spomenúť na túto ženu zo žiadneho filmu?“ dodal iný komentujúci.