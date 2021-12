Je možné, že sa budú čoskoro prepisovať učebnice anatómie. Vedci objavili na ľudskom tele nový sval

Človek by si myslel, že po takom čase vedci ľudské telo už takmer dokonale preskúmali. Ešte vždy však vedcov dokáže prekvapiť. Tentoraz ich šokovalo, keď sa im v ľudskej čeľusti podarilo objaviť novú vrstvu svalov.

Vedcom sa podarilo objaviť nový sval

Vedecká štúdia publikovaná v časopise Annals of Anatomy potvrdila, že sa podarilo objaviť novú vrstvu svalov, ktorá bola až doteraz pred zrakmi vedcov ukrytá. Novoobjavený sval sa nachádza hlbšie a je to tretia sekcia žuvacieho svalu. Až doteraz vedci verili, že tento sval má len dve vrstvy. Ako však píše portál Science Alert, vďaka štúdiám robeným na zvieratách odborníci mali už nejaký čas podozrenie, že to nemusí byť pravda. Až donedávna sa ho však nedarilo popísať.

V rámci štúdie vedci skúmali svaly na hlavách 12 zosnulých ľudí a 1 živého človeka. Novoobjavená vrstva sa funkciou, ale aj smerovaním jasne líši od ostatných dvoch. Odborníci preto navrhujú, aby mala vrstva samostatný názov, a to Musculus masseter pars coronidea. Stavba novoobjavenej svalovej vrstvy naznačuje, že zohráva dôležitú úlohu pri stabilizovaní čeľuste.

Budú potrebné ďalšie výskumy

Nachádza sa bližšie k čeľusti a je posadený vyššie ako ostatné dve vrstvy, je ale aj menší. Už predtým sa v odborných kruhoch diskutovalo o tom, či skutočne ide o samostatnú svalovú vrstvu. Až teraz sa však podarilo štruktúru riadne preštudovať a popísať. Aby tak mohli urobiť, museli vykonať podrobnú pitvu, svaly však skúmali aj za pomoci MRI skenov (keďže pitva živých ľudí neprichádza do úvahy).

Už predchádzajúce štúdie ukázali, že viacero cicavcov má viac ako 2 vrstvy tohto svalu. Nie je však jasné, či pri každom ide konkrétne o Musculus masseter pars coronidea. Aby toho nebolo málo, u šimpanzov sa túto vrstvu nájsť nepodarilo. Je teda možné, že ňou skutočne disponujú len ľudia. Aby sa v tom vedci uistili, bude potrebné vykonať množstvo ďalších výskumov.

Podľa odborníkov však ide o viac ako len o aktualizáciu kníh anatómie. Nazdávajú sa, že novozískané informácie zohrajú dôležitú úlohu pri chirurgických zákrokoch zahŕňajúcich čeľusť, ale aj pri iných typoch liečby. Aj keď sa môže zdať, že nejde o veľký objav, pre odborníkov v tejto oblasti je to rovnako dôležité, ako keď zoológovia objavia nový živočíšny druh.