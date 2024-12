Zarábajú len pár drobných a niektorých zabije takmer ihneď: Najsmrtiacejšie povolanie skráti ľuďom život o 30 rokov

Ste vo svojom zamestnaní šťastní a spokojní? Možno si občas zanadávate na kolegov, inokedy na klientov, alebo možno na platové podmienky. V porovnaní s povolaním, ktoré vykonávajú títo ľudia, sa vám však zrazu vaše starosti budú zdať o niečo menšie.

Smrť číha na každom kroku

Ako informuje LADbible, youtuber Dara Toh sa rozhodol vyskúšať na vlastnej koži jedno z najsmrtiacejších povolaní na svete. Pridal sa k mužom ťažiacim síru v indonézskom pohorí Mount Ijen. Toh vysvetľuje, že muži vdychujú toxické výpary, kým sa z aktívneho vulkánu snažia dostať čo najviac síry.

Niektorí zomierajú okamžite, iným táto práca uberie zo života aj 30 rokov. Riziko, ktoré pracovníci každý deň podstupujú, je enormné a ich zdravie a život sú v ohrození každú sekundu pracovného času. Jednou z prekážok, s ktorou sa muži musia popasovať, je toxický mrak, cez ktorý je ťažko vidno. Povinnou súčasťou výbavy je preto plynová maska.

V niektorých prípadoch pracovníci len zadržiavajú dych a dúfajú, že vietor sírne výpary odveje iným smerom. Síra štípe v očiach a v pľúcach dokonca aj napriek maske. Jedovaté mraky však ani zďaleka nie sú jediným problémom. Mužov ohrozuje aj kyslé jazero, ktoré je považované za najväčšie vysoko kyslé kráterové jazero na svete. Na prvý pohľad vyzerá lákavo, ako stvorené na plávanie, no obsahuje vysokú koncentráciu kyseliny sírovej.

Extrémne ťažká práca za pár drobných

Ak by sa niekto pošmykol a do jazera spadol, v podstate by skončil v kotle plnom kyseliny. Ak do jazera ponoríte klinec, rýchlo sa začne rozpúšťať. Pre človeka tak pád do tohto jazera znamená krutú smrť. Síra sa však podľa Toha dá ťažiť len z aktívnych vulkánov. Používa sa denne, od kozmetického priemyslu až po medicínu.

Muži si síru naberajú do košíkov a vynášajú ju von z vulkánu. Je to extrémne náročné fyzicky, ale aj psychicky. Ťažký náklad musia vyniesť tak, aby sa nezrútili do kyslého jazera, musia sa prebiť cez toxické výpary a neraz pri tom zadržiavať dych, čo sa zdá pri fyzickej námahe takmer nemožné. Táto práca je nočnou morou, no pre mnohých je, žiaľ, každodennou realitou. Kilo a pol síry má hodnotu približne 25 centov.