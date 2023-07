Je goliášom svojho druhu: Najväčší pavúk na svete je väčší ako basketbalová lopta, dokáže uloviť aj vtáka

Pavúky, aj keď sú nesmierne užitočné, vzbudzujú v mnohých z nás prirodzený odpor. Arachnofóbia je jednou z najčastejších fóbií, akou ľudia môžu trpieť a niet sa čomu čudovať. Živočíchy s ôsmimi nohami, ktoré sa dokážu šplhať po každej stene a potichu sa vedia zakrádať našimi príbytkami, veru nie sú niečo, čo chceme pri sebe bežne vidieť.

Na Slovensku máme to šťastie, že pavúky sú pomerne malé, neškodné (s výnimkou pradiarky pestrej) a ani s nimi neprichádzame do častého kontaktu.

Najväčší na svete

Kým sa niekedy sťažujeme, čo niektoré krajiny majú oproti našej, tak pavúka vtáčkara (Theraphosa blondi) si pokojne v Južnej Amerike, ktorá je jeho domovom, môžu nechať. Ide v podstate o tarantulu, ktorá sa do Guinessovej knihy rekordov zapísala ako najväčší pavúk na svete.

Tieto jedince dosahujú veľkosť až 28 centimetrov, čo znamená, že ich veľkosť je väčšia ako priemer basketbalovej lopty (24 centimetrov), ale pokojne ho tiež môžeme prirovnať k tanieru na pizzu.

Dvojcentimetrové chelicery

Zápis do Guinessovej knihy rekordov sa odohral ešte v roku 1965, keď túto veľkosť namerali jedincovi žijúcemu vo Venezuele. Tieto veľké tarantuly ale nájdeme v prírode aj v iných častiach Južnej Ameriky, a to v Brazílii, Suriname či Francúzskej Guinei.

Pomenovanie vtáčkar dostal celý tento rod pre ich schopnosť uloviť vtáky. To ale nie je dobre zdokumentované a zvyčajne loví hmyz, obojživelníky, dokáže tiež loviť myši a iné hlodavce. V anglickom pomenovaní dostal najväčší pavúk na svete pomenovanie vtáčkar goliáš.

Na lov má veľmi dobre uspôsobené svoje chelicery — klepietka, ktoré majú dĺžku až dva centimetre. Nimi dokáže svoju korisť chytiť a vstreknúť do nej jed. Táto tarantula ho nemá, našťastie, veľmi silný a je prirovnávaný k jedu osy. Ak aj uhryzne človeka, nie je to nič príjemné, no neohrozí ho na živote.

Ďalším tromfom, tentoraz v obrane, sú chĺpky na zadočku. Tie v prípade ohrozenia začne vyčesávať a rozptyľovať vo vzduchu a pri reakcii s kožou, či pri vdýchnutí spôsobujú podráždenie. Tento obranný mechanizmus je známy u viacerých tarantúl.

Napriek tomu, že drvivá väčšina ľudí sa pavúkov stráni, tarantuly a medzi nimi aj opisovaný Theraphosa blondi je obľúbený medzi teráristami, ktorí s ním obchodujú a je tak možné si ho aj na Slovensku v rámci komunity zadovážiť.