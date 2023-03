Je zdravšie plávanie v jazere, v mori alebo v bazéne? Každé má svoje nevýhody, odborník má jasné stanovisko

Mnohí si nevieme predstaviť leto bez toho, aby sme sa neschladili vo vode. Či už je to more, jazero, alebo je to bazén, pri horúčavách oceňujeme osvieženie a tiež možnosť si zaplávať. Zamysleli ste ale niekedy nad tým, či je pre nás zdravšie plávanie v prírodnom prostredí v podobe mora, riek či jazier alebo v umelom?

Na túto otázku sa snažila odpovedať na portáli The Conversation biochemička a lektorka klinickej mikrobiológie na univerzite v Leicesteri, doktorka Primrose Freestone.

Riziko číha všade

Píše, že plávanie vonku je nielen príjemným spôsobom, ako si užiť slnko, čerstvý vzduch a prírodu, ale zmierňuje tiež stres a podporuje vyplavovanie endorfínov.

Ale spolu s radosťou z kúpania vonku prichádzajú aj nebezpečenstvá. Plavci nie sú ohrozovaní iba prílivmi, vlnami či prúdmi, ale aj samotnou vodou, ktorá v sebe môže obsahovať nepríjemné črevné vírusy a baktérie. Problémom je neupravená odpadová voda, ktorá na mnohých miestach na Zemi prúdi do otvorenej vody a môže tak byť zložité nájsť bezpečné miesto na kúpanie.

Aj plávanie v bazéne má svoje riziká. Infekcie močových ciest, zápaly uší, či infekcie tráviaceho traktu sa z nich, žiaľ, dajú získať tiež. Špinavá bazénová voda môže spôsobiť podráždenie očí, keďže sa v nej kumulujú všetky druhy baktérií a choroboplodných zárodkov aj z telesných tekutín, ako je moč, pot či stolica. V mnohých ohľadoch je tak neudržiavaný bazén niečo ako veľká vaňa plná chorôb.

Kde je teda najbezpečnejšie plávanie?

V prírodných vodných plochách sa zloženie vody neustále mení. Chemikálie tam môžu prísť napríklad z blízkych fariem či priemyselných oblastí po daždi, do vody tiež môžu vstúpiť zvieratá, ktoré sa tam vyprázdnia, alebo do nich môžu smerovať ľudské odpadové vody, či už legálne alebo aj nelegálne.

Navyše, nemusí byť pri vstupe do vody žiadne upozornenie na prítomnosť toxínov vo vode. Ak máte o vode pochybnosti, nevyzerá dobre či zapácha, verte svojmu inštinktu.

V lete sa v prírodných vodách môžu tiež tvoriť sinice, ktoré uvoľňujú toxíny. Tie sú škodlivé pre ľudí a dokonca môžu byť až smrteľné pre domáce zvieratá. Prehltnutie vody so sinicami môže viesť k vyrážkam, podráždeniu slizníc, črevným problémom či horúčke.

Rizikom sú tiež baktérie a vírusy prítomné vo vodách, často v dôsledku kontaminácie odpadovými vodami. Môžete tak plávať vo vode plnej E.coli či norovírusov. Rizikom je tiež leptospiróza, čo je bakteriálny patogén prenášaný močom infikovaných potkanov. Leptospiróza môže spôsobiť poškodenie pečene a dokonca smrť, ak sa nelieči.

Mnohé z týchto problémov môžu opadnúť v mori, no aj tu sú riziká, napríklad v podobe infekcie ucha, nosa či hrdla a tráviaceho systému. Je preto dobré sa umyť v čistej vode po kúpaní a tiež si umyť ruky po vyjdení z mora.

Freestoneová tvrdí, že ak je bazénová voda udržiavaná správnym množstvom dezinfekcie a správny pH, predstavuje oveľa menšie riziko nakazenia sa infekčnými mikroorganizmami, ako pri plávaní v prírodných vodách.

Poznamenáva, že možno najideálnejší je preto vonkajší bazén, ktorý poskytuje to najlepšie z oboch — nachádzate sa vonku a kúpete sa v hygienickom prostredí. Samozrejme, stále tu platí, že voda musí byť dôsledne kontrolovaná.