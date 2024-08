Jasmina Alagič prekvapila fanúšikov nečakanou zmenou účesu. Reakcie na jej nový vzhľad hovoria za všetko

Obľúbená moderátorka, influencerka a mama zdieľa momentky zo svojho života na sociálnej sieti. Z jej typických príspevkov vyplýva hneď niekoľko vecí – že je dobrá mama a manželka a že má dobrý vkus.

Leto sa pomaly končí a spolu s koncom prázdnin prichádza aj chuť po zmene. Netýka sa to len bežných ľudí, ale tiež tých známejších, čo môžeme vidieť napríklad u Jasminy Alagič. Tá sa rozhodla pre zmenu, ktorá nie je až taká radikálna, no stále je to pre ňu nový vzhľad,

Chcela poradiť

„Ideme do kratších?“ pýtala sa Jasmina v ankete, ktorú pridala k videu z kaderníctva. Jej výsledky boli naozaj tesné a ako sa ukázalo, vyhrali kratšie vlasy. „Zase sme šmykli tie vlasy,“ prezradila Jasmina už vo videu, kde je vidieť, že je ostrihaná. „Ja som len potrebovala váš malý kopanček k tomu, čo som aj tak spraviť chcela. Nie je to nič záväzné,“ vysvetlila ďalej.

Jasmina zároveň prezradila, že už nutne potrebovala ostrihať, keďže jej vlasy boli zničené. Povedala: „Keby ste videli, ako tie moje vlasy už vyzerali, lebo sme ich nestrihali. Je to zrazu také vzdušné, také fresh a ja sa cítim super. Netreba z ničoho robiť vedu.“

Neskôr pridala fotografiu nových vlasov aj na svoj profil a napísala k nej: „We Did IT“, čo v preklade znamená „Spravili sme to.“

Reakcie fanúšikov

Reakcie na túto zmenu na seba nenechali dlho čakať a ľudia v komentároch Jasminu uistili, že spravila správne rozhodnutie. „Ženo, ty by si si mohla dať aj hrniec na hlavu a bola by si totally hot,“ stálo v jednom z komentárov.

„Ja som sa zamilovala,“ odkázala zas ďalšia komentujúca a tretia dodala: „Ja odpadnem.“

Ľudia Jasmine odkázali, že jej nový účes pristane, že je krásna, nádherná a dokonca, že vyzerá ako bohyňa. Túto premenu jej navyše pochválilo aj viacero známych tvárí a nechýbal medzi nimi ani jej manžel Rytmus.

„Moja krásna,“ komentovala napríklad Mária Čírová.