Ľudia sa poriadne pustili do Blake Lively a odsudzujú jej hviezdne maniere. Neuveríte, ako nevhodne sa správala k moderátorke

V súčasnosti je Blake Lively v centre pozornosti verejnosti, keďže jej nedávno vyšiel film It Ends With Us, v ktorom si zahrala hlavnú úlohu. Herečka tak poskytla niekoľko interview k filmu a scény, či krátke videá s ňou zaplavili sociálne siete. Nedostáva však len pozitívnu odozvu.

Keďže jej film je viac než úspešný, herečka Blake Lively v súčasnosti dostáva pozornosť od fanúšikov i médií. Svoje meno objavuje všade, nie preto div, že na povrch začali vystupovať veci, na ktoré by herečka pravdepodobne rada zabudla. Napríklad, interview z roku 2016, ktoré sa rozhodla pripomenúť moderátorka Kjersti Flaa. Tá dokonca uvažovala o tom, že skončí s kariérou po tom, ako mala traumu z rozhovoru s Blake. Informuje portál Boredpanda.

View this post on Instagram A post shared by Blake Lively (@blakelively)

Gratulácia k tehotenstvu

36-ročná herečka narodená v Kalifornii sa dostala do konfliktu s fanúšikmi po tom, ako sa objavili zábery z mimoriadne trápneho rozhovoru z roku 2016. Nórska novinárka Kjersti Flaa sa rozhodla na YouTube zdieľať video, v ktorom sa objavila s herečkami Blake Lively a Parker Posey pred uvedením romantickej komédie Woodyho Allena Café Society z roku 2016 .

Kjersti video zdieľala s titulkom: „Rozhovor s Blake Lively, pre ktorý som chcela dať výpoveď v práci.“

Rozhovor sa začal tým, že Kjersti Blake zablahoželala k tehotenstvu s druhým dieťaťom a povedala: „Gratulujem k tvojmu brušku.“ Namiesto toho, aby Blake poďakovala, vrátila jej slová: „Gratulujem k tvojmu brušku.“ V tom čase však Kjersti nebola tehotná a ľudia si túto poznámku vysvetlili tak, že ju Blake upozorňuje na to, že je tučná.

Začala ju ignorovať

To však nebol jediný trápny moment počas interview a situácia postupne začala eskalovať. Keď novinárka začala hovoriť o dobovom dramatickom filme, opýtala sa oboch hviezd, či sa im páčilo nosiť kostýmy s tematikou 30. rokov minulého storočia. Zatiaľ čo Parker začala odpovedať, Blake ju prerušila a spýtala sa, či mužským hviezdam kladú rovnaké otázky o kostýmoch, naznačujúc, že ide o dvojitý meter.

Hoci Kjersti povedala, že sa ich bude pýtať na to isté, Blake jej slová zdanlivo ignorovala a pokračovala v rozhovore s Parker. Frustrácia moderátorky je viditeľná, keďže herečky ju počas celého rozhovoru naďalej odsúvali na vedľajšiu koľaj.

„Nie je v poriadku gratulovať niekomu k tehotenstvu, alebo sa pýtať inej ženy na kostýmy, ktoré má na sebe vo filme?“ napísala podráždená Kjersti na YouTube po zdieľaní klipu. „Dajte mi vedieť, čo si myslíte v komentároch,“ dodala novinárka a diváci jej s veľkou ochotou vyhoveli.

Nevhodná poznámka

„Zablahoželala si jej k tehotenstvu a ona ťa nazvala tučnou?“ znel jeden z komentárov a tento komentujúci nebol jediný, kto bol zo správania Blake v šoku. Ľudia ju nazvali šikanérkou a označili jej správanie za manipulatívne, či pasívno-agresívne. V komentároch sa tiež objavilo upozornenie na nevhodnosť poznámky Blake z dôvodu, že moderátorka Kjersti je v skutočnosti neplodná. Túto informáciu sama potvrdila pre portál Daily Mail a priznala, že sa jej to o to viac dotklo a mala pocit, že „tá poznámka bola ako guľka“.

Ľudia sa jej zastali

„Úmyselne sa snažia túto ženu ponížiť. Neuveriteľné. Tieto dámy sa správajú ako zlomyseľné tínedžerky,“ stálo v ďalšom komentári.

„Ide o klasickú stredoškolskú metódu šikanovania. Tváriť sa, že si s najlepším kamarátom úplne rozumiete priamo pred „tretím kolesom“, aby sa cítil čo najviac vylúčený, odstrčený a odmietnutý,“ zhodnotila iná komentujúca.

Ďalšia si nebrala servítku pred ústa a rovno napísala: „Najväčším omylom bolo, že si všetci mysleli, že Blake je milý človek.“

Množstvo komentárov zároveň upozorňovalo na iróniu situácie. „Hovorí, že nikto by sa mužov nepýtal na oblečenie a snaží sa správať ako dobrá feministka, zatiaľ čo hrá vo filme Woodyho Allena. Musím sa smiať,“ zhodnotila komentujúca. Woody Allen bol totiž, ako informuje portál The Guardian, obvinený svojou adoptívnou dcérou Dylan Farrow zo sexuálneho napadnutia.

Kontroverzia ohľadom Blake

Viacerí komentujúci zároveň moderátorke kvitovali, že si počkala na správny moment, kedy video zverejnila, keďže je tak jednoduchšie uveriť tomu, aká je Blake v skutočnosti. „MILUJEM, že moderátorka rozhovoru na tento moment nikdy nezabudla a trpezlivo čakala, kým nastane ten správny čas, aby to vypustila,“ stálo napríklad v jednom z týchto komentárov.

View this post on Instagram A post shared by Blake Lively (@blakelively)

Blake totiž v súčasnosti čelí kritike z dôvodu, že využila turné k filmu It Ends With Us na propagáciu svojej spoločnosti Betty Buzz, vyrábajúcej nápoje, a tiež propagáciu svojej novej línie starostlivosti o vlasy. Film pritom upozorňuje na tému domáceho násilia a zatiaľ, čo sa jej herecký kolega Justin Baldoni počas tlačového turné zameral na vážne diskusie o domácom násilí, Blake sa viac zamerala na svoj vzhľad, keďže viackrát hovorila o svojich outfitoch na červených kobercoch a o reklame svojich produktov.