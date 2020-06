Japonský superpočítač je najrýchlejší na svete. Stroj veľký ako izba prekonal rekordy

Japonský superpočítač, ktorý si v pondelok vyslúžil titul najrýchlejší superpočítač na svete, bojuje proti koronavírusu. Ako informuje spravodajský portál BBC, Fugaku dokáže vykonať 2,8-krát viac výpočtov za sekundu, ako dosiaľ najvýkonnejší počítač IBM. Americkému superpočítaču Summit pritom patrila prvá priečka rebríčka Top500 štyrikrát za sebou.

Fugaku prelomil čínsko-americkú dominanciu a po 11 rokoch vrátil Japonsko na prvú priečku rebríčka. Top500 hodnotí najsilnejšie nedistribuované počítačové systémy na svete.

Fugaku sa už zapojil do boja proti koronavírusu, keď vytvoril simulácie, ako sa budú šíriť kvapôčky v kancelárskych priestoroch rozdelených prepážkami alebo v preplnených vlakoch s otvorenými oknami. Experti dúfajú, že po jeho uvedení do plnej prevádzky na budúci rok by mohol pomôcť zúžiť hľadanie efektívnej liečby proti vírusu.

Stroj veľký ako izba sa nachádza v meste Kóbe a počas šiestich rokov ho vyvinuli japonská technologická firma Fujitsu a vládou podporovaný inštitút Riken. Fugaku je pritom iný názov pre japonskú horu Fudži.

Jeho výkon dosahuje 415,53 petaflops, pričom druhý Summit má výkon 148,6 petaflops. Tretie miesto patrí ďalšiemu systému IBM, zatiaľ čo štvrtú a piatu priečku obsadili čínske superpočítače. Ako superpočítač sa podľa BBC označuje prístroj, ktorý je viac ako tisíckrát rýchlejší ako bežný počítač.

Fugaku ovládol aj ďalšie rebríčky superpočítačov a stal sa prvým, ktorý je súčasne na vrchole Graph500, HPCG aj HPL-AI.