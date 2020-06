V našej galaxii by sa malo nachádzať 36 inteligentných civilizácií, s ktorými by sme sa mohli kontaktovať

Každý z nás sa pri dlhom pohľade na nočnú oblohu pravdepodobne zamyslí, či sme vo vesmíre sami. Príde nám to nereálne a predpokladáme, že niekde v tom nekonečnom priestore predsa len musí žiť aj iná civilizácia. A presne toto si myslia aj vedci.

Od nula po miliardy

Štúdia vedcov z univerzity v Nottinghame uverejnená v časopise The Astrophysical Journal, uvádza, že v našej galaxii by mohlo existovať 36 aktívnych foriem života, informuje portál IFL Science. Tím prehodnotil slávnu Drakeovu rovnicu, ktorá pojednáva o výpočte mimozemských civilizácií vo vesmíre, keďže obsahovala mnoho neznámych premenných. V praxi to teda vyzeralo, že výpočty pomocou Drakeovej rovnice dosahovali hodnoty od 0 po miliardy. Nedozvedeli sme sa z nej teda nič.

„Klasická metóda odhadu počtu inteligentných civilizácií spočíva v odhadovaní hodnôt týkajúcich sa života, pričom názory na odhady sa značne líšia. Naša nová štúdia zjednodušuje tieto predpoklady pomocou nových údajov a poskytuje nám solídny odhad počtu civilizácií v našej galaxii,“ uviedol vo vyhlásení hlavný autor štúdie Tom Westby.

Naša Zem nie je špeciálna

Na uskutočnenie nových odhadov použili vedci informácie o jedinom inteligentnom živote, ktorý poznáme – nás. Využili tzv. Kopernikov princíp, ktorý hovorí, že Zem nie je nijakou špeciálnou planétou a dospeli k záveru, že planéta podobná Zemi, ktorá sa nachádza v obývateľnej zóne od svojej hviezdy, vytvorí život v podobnom časovom rámci ako Zem, teda za približne 5 miliárd rokov.

Týmto spôsobom odstránili niekoľko neznámych z Drakeovej rovnice. Pravdou je tiež to, že od vzniku rovnice v roku 1961 sa naše znalosti o formovaní hviezd a planetárnych systémov výrazne zlepšili.

Veľké „ale“

Na základe výpočtov tak vedci stanovili, že v našej galaxii by sa mohlo nachádzať od 4 do 211 civilizácií, ktoré by boli schopné komunikovať s ostatnými, no najpravdepodobnejšie číslo je 36.

Teraz nastáva však „ale“. Ak by aj tieto civilizácie dokázali s nami komunikovať, sú od nás vzdialené v priemere 17-tisíc svetelných rokov, čo by výrazne sťažovalo komunikáciu.

„Ak zistíme, že inteligentný život je vo vesmíre bežný, ukázalo by nám to, že aj naša civilizácia môže existovať omnoho dlhšie. Ak ich ale nenájdeme, je to zlé znamenie pre našu dlhodobú existenciu. V každom prípade, hľadaním mimozemského života, aj ak nenájdeme nič, objavujeme svoju vlastnú budúcnosť a osud,“ uviedol vo vyhlásení spoluautor štúdie Christopher Conselice.