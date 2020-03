Michal a Miro karanténu prečkávajú v Gabčíkove: Špinavé izby sú fámy, veľká vďaka všetkým pracovníkom

Slovensko začalo s preventívnymi a bezpečnostnými opatreniami najskôr mierne, neskôr muselo pre nezodpovednosť niektorých občanov pritvrdiť. Pôvodná povinná karanténa na 14 pre ľudí prichádzajúcich z najviac ohrozených oblastí sa tak neskôr rozšírila na všetky krajiny. Kto nechce ohroziť svoju rodinu, môže využiť ubytovacie priestory, ktoré na tieto účely vyčlenil štát. Ako sa sem dostať a ako to vyzerá v karanténnom centre v Gabčíkove?

V karanténnom centre v Gabčíkove, ktoré pre aktuálnu pandémiu koronavírusu vyčlenil pre občanov Slovenska prichádzajúcich zo zahraničia štát, sa už aktuálne nachádza možno aj viac ako 200 ľudí. Keď sem včera prichádzali Michal a Miro, s ktorými sa nám podarilo dnes ráno telefonicky spojiť, ubytovaných ich tu malo byť už viac ako 180.

Zo Švajčiarska rovno do Gabčíkova

Michal a Miro pracovali takmer pol roka v hoteli vo švajčiarskom kantóne Graubünden na východe krajiny. Ten ešte donedávna patril k najmenej postihnutým častiam krajiny ochorením Covid-19 a život tu vyzeral viac menej normálne. Pred niekoľkými dňami však prišla od regionálnej vlády správa o uzatvorení všetkých obchodov, reštaurácií či škôl. „Z jedného dňa na druhý nám potom oznámili, že sa uzatvárajú aj hotely. Tak sme sa rozhodli ísť domov,“ opisuje Miro situáciu vo Švajčiarsku.

Cesta z mesta Scuol, kde Miro a Michal pracovali, trvá na Slovensko vyše 7 hodín a najrýchlejšie spojenie dvakrát prekračuje spoločné hranice Rakúska a Nemecka. Na nemeckých hraniciach však polícia dvoch Slovákov otočila, krajina totiž zakázala vstup všetkým cudzincom. Okrem tohto preplánovania trasy sa Miro s Michalom počas svojho návratu nestretli prakticky so žiadnym zdržaním. Na slovensko-rakúskych hraniciach ich skontrolovala polícia, ktorá im odovzdala aj informačný leták a pripomenula im povinnú 14-dňovú karanténu.

„Keďže nechceme nakaziť ostatných ľudí ani rodinu, rozhodli sme sa ísť do ubytovacieho zariadenia, ktoré ponúka štát,“ povedal nám Miro počas nášho telefonátu. „Po prechode hraničného prechodu v Jarovciach sme zatelefonovali na linku 112. Požiadali nás o osobné údaje a poskytli informáciu, že takúto možnosť ponúka aktuálne len Gabčíkovo,“ vysvetľuje postup Miro.

Hodiny čakania, žiadne testovanie

Dvojica prišla do Gabčíkova po dlhej ceste zo Švajčiarska včera o 11 dopoludnia. V aute čakali približne do 17. hodiny, iní ľudia tu čakali na ubytovanie v karanténnom zariadení už od rána. „Museli vyčistiť a pripraviť ďalšie priestory, našťastie bolo teplo a pekné počasie,“ hovorí Miro s tým, že v Gabčíkove bolo v momente ich príchodu už ubytovaných asi 180 ľudí.

Po príchode do ubytovacieho zariadenie dvojici Slovákov zmerali teplotu, ani jeden nemá žiadne symptómy ochorenia Covid-19, obaja sa cítia dobre. Už na linke 112 sa dozvedeli, že v karanténe nemusia stráviť celých 14 dní, to však len v prípade, že podstúpia testy a tie sa ukážu ako negatívne. Od linky 112 dostali informáciu, že otestovať by ich mohli do štyroch dní, podľa Mira sú však mnohí v Gabčíkove ubytovaní už dlhšie, žiadne testy im nikto zatiaľ nespravil. Ostáva teda len čakať.

Veľká vďaka všetkým pracovníkom

Miro a Michal sú ubytovaní spoločne na tzv. bunke, ktorá je zložená z dvoch izieb (2- a 3-lôžková), kúpeľne a toalety. K dispozícii majú chladničku a internet. „Videl som ohlasy, že sa mnohí sťažovali ako to tu vyzerá. Každý má iný názor, každý to inak berie,“ komentuje Miro s tým, že aj on mal možno očakávania iné, no nevidí problém vydržať v týchto priestoroch 14 dní povinnej karantény.

V médiách sa objavila aj kritika ľudí ohľadom stravovania. „Mysleli sme si, že večera už ani nepríde, že stravu dostaneme až od nasledujúceho dňa, keďže sme sa ubytovali až podvečer. Okolo deviatej však prišla večera priamo na izbu. Neviem to ani presne opísať, lebo sme sa chvíľu čudovali, čo to vlastne je,“ hovorí so smiechom Miro s tým, že večeru zjedli, predsa len boli po dlhej ceste hladní.

Slováci a Slovenky ubytovaní v karanténnom zariadení v Gabčíkove nemajú vychádzať zo svojich izieb, strava im chodí trikrát denne priamo na izbu. Michal vyzdvihuje najmä prácu a prístup personálu, ktorý sa o nich noc a deň stará a prináša ľuďom v karanténe pozitívnu náladu. Podľa slov Michala „je situácia v Gabčíkove vzhľadom na aktuálne dianie dobre zvládnutá a veľká vďaka patrí všetkým zdravotníkom, hasičom a aj ochrankárom, ktorí na tomto mieste aktuálne operujú.“