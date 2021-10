Japonská princezná Mako sa vydala za neurodzeného, inú možnosť nemala. Prišla o peniaze a odchádza do USA

Najstaršia dcéra japonského následníka cisárskeho trónu, korunného princa Fumihita a matky korunnej princeznej Kiko, sa vydala. Jej manžel nepochádza zo žiadnej šľachtickej rodiny a ide o bežného, v tomto prípade o neurodzeného manžela. Jej vyvolaným sa stal právnik Kei Komuro.

Neter cisára Naruhita sa narodila 23. októbra 1991, teda len dva dni po svojich 30. narodeninách sa vydala. Svadba bola ohlásená už dávnejšie (v roku 2017) a mala sa uskutočniť v roku 2018. Napokon bola však odložená, oficiálny dôvod bol, že potrebujú viac času. Neoficiálnym dôvodom bola korunovácia Naruhita za cisára, ktorá sa konala v máji 2019, ako uvádza TASR.

Pre lásku prichádza o veľa

Princezná Mako tým, že si zobrala neurodzeného partnera, oficiálne opúšťa japonskú cisársku rodinu. Okrem toho sa princezná Mako rozhodla zriecť finančného príspevku, ktorý sa poskytuje ženám z cisárskej rodiny, ak sa vydajú za neurodzeného partnera. V prepočte mala dostať až 1,12 milióna eur.

Navyše Mako odíde s Komurom do Spojených štátov a tam budú žiť. Rodné Japonsko tak opúšťa.

Doktorandka muzeológie

Mako začala študovať na univerzite v Tokiu, v lete 2010 študovala angličtinu na univerzite v írskom Dubline. O dva roky zase deväť mesicov študovala v škótskom Edinburghu a potom aj v anglickom Leicesteri, kde získala magisterský titul v roku 2016. Následne sa vrátila do Japonska a ako výskumníčka pracovala v univerzitnom tokijskom múzeu, kde je doktorandkou.

Mako sa zaujíma o nepočujúcich a je dokonca schopná komunikovať aj v japonskej posunkovej reči. Túto schopnosť má aj jej matka.

Počas tragédie v roku 2011, keď Japonsko zasiahlo zemetrasenie a zaplavila vlna cunami, pracovala Mako ako dobrovoľníčka v postihnutých oblastiach. Svoju identitu, ako uvádzajú japonské médiá, ale neodhalila, a tak sa nevedelo, že medzi dobrovoľníkmi je aj princezná.

Kontroverzný manžel a posttraumatický stres

So svojím terajším manželom sa Mako zoznámila ešte na univerzite v Tokiu, uvádza Japan Times. Obaja túžili po štúdiu v zahraničí a kým Mako smerovala do Spojeného kráľovstva, Komuro išiel do Los Angeles, kde vyštudoval právo. Komuro v New Yorku nedávno ukončil štúdium a zložil advokátsku skúšku, píše DPA.

Spolu s jeho osobou sa spája tiež správa o tom, že jeho matka má dlžiť peniaze svojmu bývalému snúbencovi. Ten jej mal poskytnúť peniaze na synovo štúdium, no ona ich nevrátila. Údajne došlo k nedorozumeniu, keďže matka tvrdila, že to bol dar, snúbenec zase hovoril o pôžičke, informuje BBC.

Princeznej Mako bola v minulosti diagnostikovaná posttraumatická stresová porucha. Tá sa u nej objavila už počas základnej aj strednej školy, no do popredia sa dostala najmä kvôli kritike jej terajšieho manžela. To spôsobilo, že aj súčasná svadba bola bez cereómií, lebo kritické otázky v nej vyvolávajú silné emotívne reakcie, a tak nie je schopná odpovedať na otázky počas tlačových konferencií. Na otázky preto odpovedá písomne.

Svadba s neurodzeným

Aj keď sa vyzdvihuje práve to, že Mako si zobrala manžela, ktorý nemá urodzený pôvod, v podstate jej nič iné ani neostávalo. Ako píše BBC, tak po druhej svetovej vojne boli zrušené japonské šľachtické rodiny, takže možnosť, ako si vziať urodzeného Japonca vlastne Mako ani nemala.

Ďalšou vecou je, že na cisársky trón nemôžu nastúpiť ženy. V takom prípade, aj keď je Mako prvorodeným potomkom, nemohla byť druhým následníkom na trón po svojom otcovi. Tým je jej mladší brat, momentálne 15-ročný princ Hisahito.