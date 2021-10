Založil skupinu Dobre. a dal priestor slušným ľuďom: Útoky a hnev šíria vystrašení, naši admini sú od začiatku šikanovaní

Za spravovaním skupiny stojí skupina adminov, ktorá si vyberá, ako sa chcú na chode skupiny podieľať. Pochádzajú z rôznych oblastí, napríklad mediálnych štúdií, PR a nechýbajú ani aktivisti. Spoločné majú to, že sa rozhodli povedať Dobre.

Dobre.

Podľa Patrika je toto slovíčku kúzelné samo o sebe. “Nikdy ste nikomu neodvrkli slovom ‘DOBRE!’, keď na vás príliš tlačili alebo do vás dobiedzali? Na Slovensku je reakcia ‘Dobre.’ absolútne bežná, je stála, je dokonalým príkladom odporu i slušnosti zároveň. Takže toto možno na prvý pohľad prosté slovo dokonale odráža postoj mnohých Slovákov, ktorí doteraz mlčali. Ale už nemusia.

“Tí, ktorí sa s nami nestotožňujú, sa delia na veľa skupín. Niektorí pochybujú, že naša aktivita má zmysel. Niektorí tvrdia, že sa zbytočne snažíme bojovať proti veterným mlynom. Niektorí nás blokujú, bojkotujú a píšu o nás. Naši admini sú od prvého dňa šikanovaní a obťažovaní online – zvlášť milovníci ‘národných’ strán a hnutí nás pravidelne zahlcujú urážkami a napádajú nás čo najnechutnejším spôsobom. Ale aj preto vieme, že niečo robíme Dobre,” hovorí Patrik.

Napríklad včera sa členovia skupiny Dobre. dostali do posledných riadkov statusu Ľuboša Blahu, v ktorom sa vyjadroval k aktuálnej kauze spojenej s dcérou prezidentky Zuzany Čaputovej. Členovia skupiny Dobre. sa rozhodli vstúpiť do búrlivej diskusie ľudí, ktorá by v dnešnom svete už nemala čo robiť a začali jednoducho písať svoje Dobre.

Niektorým sa ich konanie nepáči. Dobre.

“A vašich verných fanúšikov by som poprosil o niekoľko stoviek komentárov so slovom “dobre”, ako to robia posledné dni – čím viac ich je, tým viac mi fejsbúk vykazuje interakcií… a tým väčší má môj status dosah… Ste užitoční, drahí moji. Len tak ďalej,” reagoval Ľuboš Blaha na aktivitu člnov skupiny Dobre., ktorá ho zjavne vyrušila, keďže sa konečne objavil niekto, kto s ním nesúhlasí a zároveň niekto, kto sa neháda.

Podľa Patrika správnosť ich vízie nie je vidieť iba na tom, kto všetko ich podporuje, ale aj na tom, kto cíti podporu proti nim bojovať. “A kým proti nám bojujú extrémisti, milovníci nacistického slovenského štátu, ľudia spomínajúci s láskou na socializmus a jeho predstaviteľov, odporcovia modernej medicíny a vedy… Kým všetci títo cítia potrebu nás nenávidieť, znamená to, že sme na tom zatiaľ ešte stále Dobre.,” dodal Patrik na záver.

Miesto pre všetkých

Koncept skupiny Dobre. má aj s ďalšími tvorcami dobre premyslený a nepochybne je to miesto na internete, ktoré potrebujeme. Včera vo večerných hodinách členov informoval o tom, že chcú vytvoriť aj vlastnú facebookovú stránku, o ktorej vás ešte budeme určite informovať.

Treba zdôrazniť, že skupina nie je iba o jej administrátoroch, ale o každom jednom, kto sa do nej rozhodol z vlastnej vôle pridať. Patrik v ďalšom zo svojich statusov zdôraznil, že ide o priestor patriaci všetkým. Každý jeden úspech a každá jedna aktivita je zrkadlom toho, ako sa cítia naši členovia. My sme odkazom našej spoločnosti a sme odpoveďou na to, čo sa tu deje,” dodal a ozrejmil, že vznikla kvôli tomu, aby mali ľudia možnosť zapojiť sa do tej najslušnejšej formy protestu – do protestu bez boja. Môžete sa ku nemu pridať aj vy, jednoduchým vyjadrením názoru v podobe slova Dobre.