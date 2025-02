Jana Hospodárová vyšla s pravdou von, o čom sníva už rok. Moderátorka sa k tomu odhodláva, ale stále neurobila prvý krok

Jedna z najobľúbenejších slovenských moderátoriek, ktorá je známa svojou láskou k štvornohým domácim miláčikom, sníva o určitých veciach a v kútiku duše dúfa, že sa jej splnia. Málokto by povedal, že zatúžila po niečom, čo nie je až také vzdialené od toho, čo ju stále živí. O to viac je prekvapivé, že sa k tomu doteraz nedostala.

Bojovníčka za práva zvierat Jana Hospodárová odmoderovala množstvo úspešných televíznych relácií. Mnohí si zrejme budú pamätať Cestoviny, veľmi úspešný projekt v roku 2001. Spolu s kolegom Vilom Rozborilom chodili po meste a hľadali ľudí, ktorí by ihneď odcestovali na dovolenku. Ako uviedla pre Čas, aj ona lieta s hlavou v oblakoch a má sny.

Po čom túži?

Dnes moderujte Športové noviny na Markíze a venuje sa prevažne štvornohým chlpáčom. Hoci ju to veľmi teší a zvieratá nadovšetko miluje, ešte aj dnes má nenaplnené túžby. Aj u nej to bolo v detstve tak ako u mnohých iných. Zatiaľ čo jedna mladá slečna zatúžila po kariére slávnej modelky, iná chcela byť letuškou. „Odmalička som sa chcela stať herečkou. Snívam o tom, že si raz niekde zahrám,“ priznala moderátorka.

S tým súvisí aj moderátorkin sen, ktorý si chce už nejaký ten čas splniť. „Už rok si sľubujem, že sa prihlásim na kurz dabingu, mala som príležitosť si to vyskúšať a išlo mi to,“ vyšla s pravdou von. Človek by povedal, že by to nemalo byť pre Janu až také ťažké, dostať sa k tejto práci. V televízii pôsobila dlhé roky, hlas na to určite má a istotne aj kontakty. Napriek tomu očividne stále čaká na svoju chvíľu.

To však nie je všetko. „Snívam tiež o bývaní v dome. Chcem veľa cestovať, kým zostarnem. Snívam o svete bez vojen, o svete, v ktorom sa ľudia správajú s úctou a láskou ku zvieratám, aj k tým hospodárskym či voľne žijúcim. Veľmi by som si želala, aby tento svet viedli osvietení ľudia,“ povedala úprimne Jana Hospodárová.