Ivana Gáborík toho už mala dosť a urobila rázny krok. Žene, ktorá jej celý rok nadávala, poslala nečakaný odkaz

V momente, keď sa človek dostane do povedomia verejnosti, môže očakávať, že ho ľudia začnú kritizovať. Či už skrytí za rúškom anonymity, alebo to robia priamo pod vlastným menom, ľudia sa v súčasnosti neboja otvoriť si profil známych ľudí a na rovinu im napísať, čo všetko sa im na ich živote nepáči.

Tanečnica Ivana Gáborík prijala pozvanie do podcastu Kluci z TKM, kde porozprávala o tom, aké je to byť manželkou hokejistu, o videách s Katkou Jakeš, ale tiež celkovo o tom, ako vníma sociálne siete a či to berie ako svoju prácu. Práve na Instagrame má najväčšiu podporu a jej fanúšikovskú základňu tvoria státisíce ľudí. Medzi nimi sa však skrývajú aj takí, ktorí ju tam prišli len kritizovať.

Robí to už viac ako 10 rokov

Tému sociálne siete načrtli moderátori otázkou, či bol Ivanin cieľ stať sa takto slávnou a získať si titul „influencerka“.

„Keď som ja začala s Instagramom, názov influencer neexistoval. Ja som začínala, neviem, či to nie je aj nejakých 15 rokov dozadu. To veľa ľudí nevedelo, že je nejaký Instagram a mne sa páčila tá pointa zdieľať s ostatnými ľuďmi nejaké moje vychytávky, niečo, čo mne pomohlo… to, čo doteraz vlastne. Ja mám veľmi rada módu, mám veľmi rada kozmetiku, veľmi rada varím,“ priznala Ivana a dodala: „Nezmenilo sa to. Stále je to o tom istom.“

Vysvetlila tak, že nezačínala s cieľom stať sa slávnou, alebo stať sa influencerom, tak ako to robia ľudia v súčasnosti, ale jednoducho mala vášeň pre vec. A hoci jej to stále robí radosť, priznala, že v súčasnosti už cíti, že si od tohto sveta sociálnych sietí musí niekedy oddýchnuť.

„Ľudia si berú dovolenky, ale aj ja potrebujem niekedy dovolenku. Takže som sa rozhodla, že budem mať týždňové prestávky. Urobí mi to dobre a nielen ja budem stále inšpirovať ostatných, ale potrebujem aj ten čas na to, aby som inšpirovala samu seba,“ vysvetlila manželka hokejistu.

Urobila rázny krok