Ivan Korčok sa zúčastnil debaty u Závodského: Podáva podnet v súvislosti s Pellegrinim, ten do debaty neprišiel

Na dnes bola ohlásená debata prezidentských kandidátov Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho. Nakoniec sa relácie Braňo Závodský naživo zúčastnil len Ivan Korčok. Pellegriniho tím podľa Závodského informáciu oznámil ešte počas víkendu.

Prezidentský kandidát Korčok sa v úvode vyjadril aj k hacknutiu jeho stránky a rovnako aj k falošnej stránke, ktorá bola cez víkend spustená. Podľa neho sa v tejto kampani „nehrá fér“. Elektronická stopa z videa sa mala viazať k reklamnej agentúre, ktorá predtým pracovala pre stranu Hlas.

Korčok zopakoval, že ide o jasné dôkazy, podložené elektronickou stopou. Tiež akcentoval, že kampaň Petra Pellegriniho nie je financovaná transparentne a že sa hrubo porušujú pravidlá kampane. Zároveň podáva podnet pre vydávanie časopisu Extra Plus, kde boli uverejnené články v prospech Petra Pellegriniho.

Závodský sa opýtal Korčoka, prečo sa uchádza o hlasy strany maďarských voličov, keď ho označujú za „hungarofóba“. Korčok zdôraznil, že nemá žiadny problém so slovenskými Maďarmi na Slovensku a ďalej sa bude uchádzať o ich podporu. Podporu mu medzičasom vyjadrili napríklad aj Zsolt Simon alebo Ľudovít Ódor.

Na otázku, či bude Korčok v úrade 5 alebo 10 rokov, nechcel kandidát Korčok presne odpovedať. Nevylúčil, že ak bude mať úspech, kandidoval by znovu. Dôležité je, čo za tých 5 rokov zvládne urobiť pre krajinu a ak to bude mať zmysel, postaví sa k tomu „čestne a úprimne“.

V debate sa dostali aj k vyjadreniam Petra Pellegriniho o tom, že Slovensko nikdy nezatiahne do vojny, pritom o vyslaní vojakov nerozhoduje prezident, ale vláda a parlament. Korčok sa vyjadril, že momentálne nevidí dôvod na to, aby boli slovenskí vojaci na Ukrajinu nasadení.

Do druhého kola Korčok postúpil so ziskom 42,51 percenta hlasov a Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Druhé kolo prezidentských volieb bude 6. apríla.