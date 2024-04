Pellegrini opäť straší voličov vojnou. Ľudia mu to neveria, odkazujú mu, že mení názory, ako sa mu to hodí

V susednom Česku sa Andrej Babiš pred druhým kolom prezidentských volieb snažil v ľuďoch vyvolať strach a tým na svoju stranu prilákať voličov. Po krajine sa začali vyskytovať bilbordy o tom, že on, na rozdiel od svojho protikandidáta, „nezavlečie Česko do vojny“.

Peter Pellegrini zatiaľ na bilbordoch hovorí len o tom, že „Slovensko už potrebuje pokoj“, vo svojich vyjadreniach sa však uchyľuje k tomu, aby, rovnako ako Babiš, strašil tým, že jeho protikandidát pošle Slovákov bojovať do vojny.

Rovnako ako v Českej republike, aj na Slovensku sú právomoci prezidenta natoľko oklieštené, že o vyslaní vojakov do ktorejkoľvek krajiny nerozhoduje on, ale parlament a vláda.

Zavádza a šíri strach

„Kam sa stratila akákoľvek štipka zdravého rozumu a rozvahy? Vidíte, čo sa to okolo nás deje a všímate si, na čo sa nás to snažia všetkých pripraviť?“ pýta sa Pellegrini vo videu, ktoré zverejnil 2. apríla, len päť dní pred druhým kolom prezidentských volieb.

Ďalej pokračuje tým, že ľuďom za sprievodu dramatickej hudby ukazuje titulky médií, kde sa spomína vojna. Ide napríklad o upozornenie poľského generála, francúzskeho prezidentka, či nemeckej ministerky školstva v tom smere, že na vojnu musíme byť pripravení.

„Na vojnu? Nikdy nás nedovolím vtiahnuť do otvoreného vojenského konfliktu a nepripustím, aby sa Slovensko správalo podľa potrieb a plánov zbrojárov a politikov, ktorí ich zastupujú. Prosím, situácia je vážna, preto určite príďte voliť,“ odkazuje Pellegrini voličom.

Ľudia sa v komentároch rozdelili na dva tábory. Jedným je ten, ktorý Pellegrinimu vyjadruje podporu a chváli ho za to, že je mierový politik. „Len prezident pokoja a mieru môže byť dobrý prezident! Na to by pri voľbách mali myslieť všetci, ktorí odmietajú vojnu a snažia sa, rovnako ako Vy, pán Pellegrini, hľadať mierové riešenia!“ napísala jedna z komentujúcich.

Druhý tábor však jeho slovám neverí a odkazuje mu, aby prestal klamať a šíriť strach. Iný komentujúci sarkasticky Pellegrinimu poradil, aby zostal v parlamente, ak chce Slovensko chrániť. „Správne tomu rozumiem, že máme voliť Korčoka, aby ste zostali ako predseda Hlasu vo vláde a predseda NR SR v parlamente, kde chcete bojovať proti zatiahnutiu slovenských vojakov do vojny? Keďže o vyslaní vojakov rozhoduje vláda a parlament, ako ste aj sám povedali naposledy v Markíze, inak mi to nevychádza,“ odkázal mu.

Ďalší sa pýta, čo Pellegrini urobí, „keď po zlikvidovanej Ukrajine budete mať ruské tanky nastúpené na našich hraniciach na ďalšiu špeciálnu operáciu? Pošlete pozývací list a sklopíte zrak ako v ’68.? Alebo Vám vtedy už začne voňať to odporné NATO aj s článkom 5?“

Ľudia Pellegriniho obviňujú aj z toho, že šíri poplašné správy a ide sám proti tomu, čo kedysi predstavoval.