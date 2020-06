IQ mal o 50 až 100 bodov vyššie ako Einstein. William James Sidis bol najmúdrejším človekom, aký kedy žil

Počuli ste však niekedy o Williamovi Jamesovi Sidisovi? Jeho inteligenčný kvocient sa šplhal do astronomických výšin. Údajne je to najmúdrejší človek, aký kedy chodil po tejto planéte. Napriek tomu sa však živil ako obyčajný úradník.

Jeho IQ prekonalo aj Einsteina

V roku 1898 sa v Amerike narodil chlapec menom William James Sidis. Čím bol výnimočný? Odhaduje sa, že jeho IQ siahalo do astronomických výšin a bol najmúdrejším človekom, aký sa kedy narodil. Napriek nesmiernemu intelektu však jeho život nebol prechádzkou ružovou záhradou. Výnimočným intelektom ovplývali aj jeho rodičia, lekárka Sarah a uznávaný psychológ Boris, ktorí do Ameriky emigrovali z Ukrajiny.

Boris a Sarah od začiatku podporovali svojho syna v tom, aby čo najviac rozvíjal svoj intelekt. V biografii, ktorú napísala Amy Wallace, Weekends on All Things Considered, sa dokonca hovorí, že rodičia na neho boli príliš nároční, pretože verili, že génia je možné vychovať. Zásobovali ho nekonečným množstvom kníh a iným vzdelávacím materiálom. Do vzdelania svojho syna údajne investovali väčšinu svojho majetku.

Odhaduje sa, že jeho IQ bolo o 50 až 100 bodov vyššie ako IQ Alberta Einsteina. Vraj bol taký inteligentný, ako traja priemerní ľudia dokopy. Keď mal 2 roky, dokázal si samostatne prečítať články v časopise New York Times a vo veku 6 rokov sa plynule dohovoril niekoľkými jazykmi, vrátane latinčiny, nemčiny či hebrejčiny. Dokonca si vytvoril aj vlastný jazyk a okrem jazykov sa venoval písaniu poézie či noviel.

Na Harvard nastúpil, keď mal len 11 rokov

Na harvardskú univerzitu William nastúpil, keď mal len 11 rokov, vďaka čomu sa stal najmladším žiakom v dejinách Harvardu. Prvýkrát si prihlášku podal ešte v deviatich rokoch, kvôli nízkemu veku ho však univerzita neprijala. Kým bol ešte stále študentom, ujal sa aj vyučovania a od roku 1910 viedol lekcie matematicky. Školu dokončil v roku 1914, keď mal len 16 rokov. Na Sidisovi bolo zvláštne to, že na rozdiel od mnohých iných géniov, nevynikal len v jednej oblasti. Zdalo sa, že dokonale zvládne všetko, do čoho sa pustí.

Aj keď by sa tak ale mohlo zdať, William nemal šťastné detstvo. Na Harvarde sa mu posmievali, uťahovali si z neho a ponižovali ho. Netúžil po pozornosti, nemal rád davy a jediné, čo chcel, bolo žiť obyčajným životom pracujúceho človeka. Po odchode zo školy sa sťahoval z mesta do mesta, často striedal zamestnania a používal dokonca aj alias, aby ho ľudia nespoznali na základe jeho mena. Akonáhle ho niekto spoznal, Sidis dal v práci výpoveď a odsťahoval sa.

Netúžil po pozornosti a zomrel chudobný

Problémy sa Williamovi nevyhýbali, bol dokonca zatknutý za napadnutie policajta a za výtržníctvo, nakoniec bol však viny zbavený. Po tomto incidente si však už dával pozor a venoval sa písaniu kníh. Ani tie však nepísal pod vlastným menom a nedočkali sa veľkej slávy. Sidis používal toľko pseudonymov, že ani nie je možné určiť, koľko kníh vlastne napísal. Isté však je, že v roku 1925 napísal knihu s názvom The Animate and the Inanimate, ktorú o desiatky rokov neskôr kúpil anonymný zberateľ za závratnú sumu 8 000 dolárov.

Až do roku 1937 sa Sidisovi darilo žiť v relatívnej anonymite, až kým sa New York Times nerozhodol, že zistí, kam sa zázračný chlapec podel. Vyslali novinárku, aby s ním nadviazala falošné priateľstvo a vymámila z neho informácie. Keď si Sidis článok prečítal, ostal znechutený. New York Times zažaloval za to, že ho vykreslili ako blázna, na súde však neuspel. Po tomto incidente sa Sidis opäť utiahol a viac sa o ňom nehovorilo. William James Sidis zomrel v roku 1944 vo veku 46 rokov na následky krvácania do mozgu. Zomrel chudobný a napriek svojej výnimočnej inteligencii sa posledné dni svojho života živil ako obyčajný úradník.