Indické študentky zažili ohromnú potupu. V škole museli absolvovať takúto procedúru

Súčasťou žiadnej z nich by však nemalo byť ponižovanie, týranie a zosmiešňovanie človeka, nezávisle od veku, pohlavia, vzdelania či vierovyznania. Aj keď ale žijeme v modernej dobe, niektoré krajiny sa ešte stále držia zvyklostí, ktoré by už mali byť len súčasťou histórie.

Ženy sú považované za nečisté a menejcenné

V mnohých krajinách sú napríklad ženy ešte aj dnes považované nielen za nežnejšie pohlavie, ale aj za menejcenné. Jednou z takých krajín je aj India. Ako informuje portál All That Is Interesting, dievčatá v jednej zo škôl v indickom meste Bhuj museli pretrpieť nesmierne ponižujúci zážitok.

V čisto dievčenskej škole Shree Sahajanand Girls Institute (SSGI) sa dievčatá museli v šatniach povyzliekať, aby tak dokázali, že práve nemajú menštruáciu. K situácii došlo po tom, čo sa jeden zo zamestnancov sťažoval, že menštruujúce dievčatá vstupovali do kuchyne aj do chrámu, čo je u členov konzervatívnej náboženskej sekty Swaminarayan prísne zakázané. Samozrejme, situácia sa nezaobišla bez sťažností a ako uvádza portál The Hindu, riaditeľ dievčenskej školy a dvaja ďalší zamestnanci boli následne zbavení pozície.

Nejde ani zďaleka o jediný incident, sekta je známa tým, že si poslušnosť vynucuje extrémnymi prostriedkami. Napríklad, dievčatá, ktoré majú práve menštruáciu, majú povolené sedieť počas vyučovania len v zadných laviciach. Počas obeda musia sedieť oddelene od ostatných žiačok a po jedle si musia na rozdiel od ostatných po sebe samé umyť riady.

Diskriminácia je na dennom poriadku

Diskriminácia je bežná aj na internáte, kde študentky bývajú. Pre BBC Gujarati sa jedna zo študentiek vyjadrila, že zamestnanci internátu si vedú podrobné záznamy o tom, kedy majú žiačky menštruáciu. Okrem toho, dievčatá musia vždy prísť a nahlásiť zamestnancom svoje meno. Po tom, čo žiadna žiačka nenahlásila svoje meno po dobu dvoch mesiacov, sa vedenie internátu rozhodlo, že to oznámi riaditeľovi školy.

Žiačky boli obvinené z toho, že porušili pravidlá školy a napriek zákazu vstupovali do kuchyne a do chrámu a stretávali sa s ostatnými žiačkami. Ponižujúcej kontrole bolo údajne vystavených až 70 študentiek, pričom mnohé toto konanie označili za psychické týranie. Správa o tom, ako sa škola voči študentkám zachovala, sa čoskoro dostala k pobúreným rodičom a chladné neostali ani úrady.

Národná komisia pre ženy okamžite zasiahla a vyzvala študentky, aby sa nebáli o krutom zaobchádzaní prehovoriť nahlas. Podobné prípady boli zaznamenané už viackrát, v Indii sú totiž menštruujúce ženy považované za nečisté.

Diskriminácia sa však netýka len Indie, v prieskume z roku 2018 až 500 z 1 500 amerických žien priznalo, že boli kvôli menštruácii ponižované. Navyše, 51 percent mužov si podľa prieskumu myslí, že je nevhodné, ak žena nahlas hovorí o svojej menštruácii.