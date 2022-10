Igor Matovič sa vyjadril k včerajšej tragédii: Obete boli „iní“, okrem „teplých“ je zrazu normálne nenávidieť aj kresťanov

K včerajšej večernej udalosti sa začali vyjadrovať aj politici, vraždy odsúdila napríklad prezidentka Zuzana Čaputová. Status sa rozhodol uverejniť aj minister financií a bývalý premiér Igor Matovič.

Nenávisť označil za módu

„Včera večer nenávisť viedla k smrti dvoch nevinných ľudí. A je mi to veľmi ľúto. Boli len iní a človeku, čo podľahol móde nenávidieť to stačilo, aby sa rozhodol zo svojho piedestálu morálnej nadradenosti im život zobrať. RIP,“ uvádza Matovič na začiatku svojho statusu.

Opisuje frustráciu spoločnosti, ktorá mala stáť za burcovaním nenávisti. Ďalej uvádza, že nenávisť burcujú aj médiá či opozícia.

„Dosiahli sme dokonalosť. Stav, kedy burcujúca dennodenná nenávisť v médiách, v opozícii, na tribúnach, na ulici či v práci sa stala normou. Kto nevie nenávidieť, nie je in,“ píše minister financií.

Ľutuje seba samého

„Zrazu je normál spraviť z vládneho politika hromozvod frustrácií každého, kto sa cíti viac. Kto prehral voľby. Kto ich nevyhral. Kto sa bojí basy. Kto by Covid riešil lepšie. Kto by bol lepším ministrom. Kto by všetky krízy zvládol ľavou zadnou,“ píše Matovič, pričom to vyzerá, že naráža práve na svoju osobu.

V závere píše: „Zrazu je normál nenávidieť teplého, lebo je teplý. Zrazu je normál nenávidieť kresťana, lebo je kresťan. Zrazu je normál nenávidieť.