Igor Matovič hovorí, že na parlament hackeri nezaútočili. Schôdza bola prerušená kvôli zle poprepájaným káblom

Ako sme vás informovali vo štvrtok, predseda parlamentu Boris Kollár oznámil prerušenie schôdze Národnej rady SR až do 8. novembra, kvôli „pomerne veľkým technickým problémom“. Odôvodnil to hackerským útokom. Igor Matovič dnes v relácii V politike na TA3 ale prišiel s iným vysvetlením tejto situácie.

„Nevyzerá to na hackerský útok, skôr to teda bola zlomyseľnosť. Čo som ja počul, na Výbore pre kultúru a médiá boli prepojené nejaké káble, ktoré prepojené nemali byť,“ povedal minister financií Igor Matovič na margo situácie, ktorá pred niekoľkými dňami nastala v parlamente.

Boris Kollár hovoril o kybernetickom útoku

Kybernetický bezpečnostný incident v Národnej rade SR je veľmi vážny. Vo štvrtok po zasadnutí poslaneckého grémia v pléne predseda parlamentu Boris Kollár vyhlásil, že kybernetický bezpečnostný incident v Národnej rade SR je veľmi vážny. Schôdza sa preto presunula až na 8. novembra. Ak by bol incident vyriešený skôr, mohla by pokračovať už budúci týždeň. „Nemáme identifikovaný zdroj tohto problému, riešia to technici,“ priblížil Kollár.

Vo štvrtok mali poslanci odhlasovať desiatky návrhov zákonov, ktoré už prerokovali. Niekoľko dní sa totiž plénum venovalo len prerokúvaniu návrhov a poslanci nehlasovali.