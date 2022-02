Iba som sa chcel zoznámiť s dievčatami: Podvodník z Tinderu prvýkrát prehovoril, obvinenia popiera

Simon Leviev v uplynulých týždňoch ovládol Netflix aj médiá. A to aj napriek tomu, že v dokumente Tinder Swindler boli voči nemu vynesené vážne obvinenia. Namiesto toho, aby sa stiahol do úzadia, snaží sa svetu vyrozprávať „svoju pravdu“. To sa však mnohým ľuďom nepáči. Americký spravodajský program Inside Edition plánuje priniesť exkluzívny rozhovor s mužom, ktorý mal zvráteným spôsobom využiť a okradnúť ženy, s ktorými sa zoznámil na Tinderi.

„Údajný „Podvodník z Tinderu“ prehovoril exkluzívne pre Inside Edition,“ uvádza sa v titulke minútovej upútavky k jeho prvému vyjadreniu, ktoré plánuje priniesť svetu v týchto dňoch, avizuje CNN.

Tvrdí, že nie je podvodníkom

Hovorí v nej, ako sa vlastne na Tinderi iba chcel zoznámiť s dievčatami, keďže bol slobodným mladým mužom. Zároveň popiera obvinenia o tom, že je podvodníkom. V tom ku nemu pristúpi modelka, s ktorou aktuálne majú tvoriť pár.

Ako informoval denník The Sun, Simonovou priateľkou je izraelská modelka Kate Konlin, píše portál LAD Bible. „Nikdy nič predo mnou neskrýval, záležalo mu na tom, aby som o ňom od začiatku vedela všetko,“ prezradila Kolin pre magazín Mako.

Po tom, ako Inside Edition uverejnil na YouTube upútavku k pripravovanému exkluzívnemu vyjadreniu Levieva, pod videom sa objavili komentáre, ktoré s týmto krokom nesúhlasia. „Na čo je dobré dávať zločincovi platformu, kde môže znova popierať svoje činy a odmietať niesť zodpovednosť“? píše užívateľ v komentári, ktorý ma aktuálne najviac takmer 2-tisíc lajkov. Ďalší prosí, aby prestali robiť ľudí ako on ešte slávnejších a namiesto toho dali priestor tým, ktorí konajú dobro.

Dokonalý podvodník

V dokumente s názvom Podvodník z Tinderu od Netflixu prehovorili tri ženy, ktoré Simonovi naleteli, napokon sa však vďaka nim dostal za mreže. Jednou z nich je Cecilie Fjellhoy, ktorú takýmto spôsobom Simon pripravil o 250-tisíc dolárov. Iba kvôli tomu, aby si mohol užívať luxus s ďalšou – Pernillou Sjöholm, ktorá sa v dokumente objavila tiež.

Napokon bol v roku 2019 zatknutý na letisku v Grécku. Stalo sa tak vďaka Ayleen Charlotte, tretej žene z dokumentu, ktorá práve v tom čase bola s ním vo vzťahu. Už nejaký čas vedela, o koho vlastne ide, chcela však, aby bol spravodlivo potrestaný. Počas jeho cesty do Atén ho nahlásila a keď lietadlo pristálo, dostal sa do rúk polície.

Ako píše Esquire, Simon nebol nikdy obvinený z týchto zločinov. Dostal trest 15 mesiacov odňatia slobody ešte sa činy, ktoré spáchal v Izraeli – falšovanie dokumentov a krádež z roku 2011. Napokon sa aj tak už po piatich mesiacoch dostal na slobodu za dobré správanie.

Od vydania dokumentu bol Simonovi zakázaný prístup na Tinder a rovnako zmazal svoj instagramový účet, kde sa pýšil svojím luxusným životom.