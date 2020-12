Hygienici reagujú na otvorené reštaurácie a fitká. Vyzvali ľudí, aby dobre zvážili ich návštevu

Len včera sme vás informovali o tom, že niektoré reštaurácie a fitnescentrá chcú otvoriť svoje prevádzky. Opatrení už majú po krk, druhú vlnu zvládajú oveľa horšie ako prvú.

Včerajšej tlačovej besedy sa zúčastnili predstavitelia z Únie fitnescentier Slovenska a iniciatívy Bojujeme za naše gastro. Mimoriadna situácia, neprehľadné opatrenia, nevedomosť o ďalších krokoch aj hádky vo vláde. To všetko sú dôvody, na základe ktorých sa rozhodli niektoré prevádzky otvoriť. Viac informácií nájdete v našom aktuálnom článku.

K aktuálnej situácii sa včera vyjadrili aj epidemiológovia. Vedci očakávajú, že ak neprídu zásadné opatrenia, počas decembra môže do nemocníc pribudnúť takmer 5-tisíc nových pacientov s diagnózou COVID-19. Apelujú na obyvateľov Slovenska, aby stretávanie sa a cestovanie tento rok obmedzili na úzky okruh rodiny a najbližších priateľov.

Dnes na sociálnej sieti Facebook uverejnil svoje stanovisko aj Úrad verejného zdravotníctva na čele s hlavným hygienikom Jánom Mikasom. “So všetkou pokorou vyzývame ľudí, aby v záujme ochrany svojho zdravia rešpektovali platné nariadenia. Ich cieľom je spomaliť šírenie nákazy. Prosíme verejnosť, aby dôsledne zvážila návštevu priestorov, v ktorých sa nerešpektujú opatrenia proti šíreniu COVID-19. V tejto situácii je mimoriadne dôležitá osobná zodpovednosť každého z nás. Chránime tým seba aj svojich blízkych.”

Ďalej upozornili na niektoré prevádzky, ktoré budú v najbližších dňoch obchádzať platné pravidlá. Celá situácia sa podľa nich môže ešte zhoršiť a oddiali sa tak oficiálne uvoľňovanie opatrení a návrat do normálneho života. Úmyselné obchádzanie pravidiel, ktoré nás chránia, môže bohužiaľ viesť k exemplárnym sankciám.

“Veľmi neradi by sme sa dostali do tejto situácie, pretože podnikateľský sektor je počas pandémie aj tak ťažko skúšaný. Ak to však bude potrebné, budeme k tomu musieť v záujme ochrany zdravia pristúpiť,” dodali hygienici.