Niektoré okresy majú čísla na to, aby sa rovno presunuli do žltej či zelenej fázy. Takéto opatrenia by platili

Od 10. mája je Slovensko podľa COVID automatu v ružovej fáze. Ani jeden okres nie je čierny, dva sú bordové, červených je 33 a v ružovej fáze ich je 44. Čísla sú však pozitívne, majú klesajúci trend.

Analytici z Dáta bez pátosu dnes upozornili, že pri súčasných parametroch sme mali minulý rok v septembri otvorené všetky školy a všetky ročníky v nich. Dnes sa školy riadia školským automatom a v niektorých okresoch sú stále študenti doma. Vysoké školy vyučujú dištančne, študenti v nich neboli už celé mesiace.

POČTY INFIKOVANÝCH A ŠKOLY

9.5.2020: 7️⃣ všetky zavreté

25.9.2020: 3️⃣5️⃣0️⃣ všetky otvorené

9.5.2021: 3️⃣5️⃣0️⃣ ako kde, pol-na-pol Uverejnil používateľ Dáta bez pátosu Utorok 11. mája 2021

COVID automat sa má meniť. O tejto správe informujeme už niekoľko týždňov, stále je v platnosti ten pôvodný. Podľa neho však už od začiatku prechodu do iných farieb nepostupujeme podľa schváleného manuálu. Áno, situácia je iná, pribudli nám mutácie, vláda dokonca otvorila prevádzky nad rámec jednotlivých fáz.

Momentálne sme v ružovej farbe celonárodne, regionálne sa vyskytujú aj červené a bordové okresy. Analytici však upozornili, že niektoré by už mohli byť dávno oranžové, dokonca aj žlté či zelené. Viac informácií zrejme budeme mať zajtra po tlačovej besede rezortu zdravotníctva. Predpokladá sa, že od pondelka by mohla nastať oranžová fáza. Viac informácií o tom, čo by platilo, sme pripravili v samostatnom článku.

Analytici uviedli, že COVID automat na celonárodnej úrovni naznačuje pri počte prípadov žltý stupeň, regionálne od zelenej-žltej-oranžovej po ružovú. Pri počte hospitalizovaných sme v ružovej fáze, regionálne od žltej-oranžovej cez ružovú po červenú. Ak zoberieme do úvahy aj reprodukčné číslo, opäť sme v žltej fáze a regionálne od zelenej-žltej-oranžovej po ružovú. Zhodnotenie situácie na okresnej úrovni je však v rukách miestneho hygienika.

Opatrenia v žltej fáze

rúška by boli stále v interiéri povinné, v exteriéri podľa platnej vyhlášky hygienika

pohyb by už nebol obmedzený, ani mimo okres a rovnako bez potreby testu

otvorené by mali byť ročníky všetkých škôl, v tejto fáze prezenčne už aj vysoké školy s obmedzenou kapacitou

hromadné podujatia by boli povolené, len sedenie a 50 % kapacity, exteriér max 500, interiér max 250 ľudí s výnimkami

oslavy, večierky a svadby by boli povolené max do 30 osôb

obrady by boli povolené

návštevy nemocníc by boli povolené bez obmedzenia

profesionálny šport by bol povolený, účasť divákov podľa vyhlášky, pre športovcov podľa pravidiel

fitká by boli otvorené stále len pre max. 30 osôb

otvoriť by sa mohli wellness, aquapark a kúpele – min. plocha 15m2 na 1 osobu + max počet osôb podľa nariadenia hygienika

plavárne by mali kapacitu max 50 %

v obchodoch by už neboli obmedzenia na počet zákazníkov

otvoriť by sa mohli reštaurácie, 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi

v múzeách a galériách by mohli byť aj hromadné prehliadky do 30 osôb

home office stále odporúčaný, v práci prísne hygienické opatrenia

ubytovacie zariadenia by boli otvorené podľa odporúčaní hygienika, rovnako už aj s wellnes a reštauráciami podľa platnosti

zrušila by sa platnosť testu, nie je potrebný

Čo sa týka zelenej fázy, tá je najmenej prísna. Znamenalo by to školy bez obmedzení, povolené hromadné podujatia aj na státie s vyššou kapacitou, povolené väčšie oslavy do 50 ľudí, do fitnes centier by sa taktiež mohli vrátiť návštevníci, plavárne by boli bez obmedzení a v reštauráciách by mohlo sedieť viac ľudí.

V podstate by platili podobné opatrenia, aké máme v platnosti už teraz, len by sa navýšila kapacita a pribudlo by zrušenie niektorých obmedzení. V najlepších fázach sa, samozrejme, už neráta so sprísneným zákazom vychádzania. Ten by mal momentálne trvať minimálne do konca núdzového stavu, a teda do 28. mája, no zrejme sa skončí aj skôr. O aktuálnych zmenách vás budeme informovať.