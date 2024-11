Koalícia si musí poradiť bez huliakovcov: Napriek vyhrážkam sa odmietajú vrátiť do SNS, toto odkazujú vládnym stranám

Podpredseda vlády a šéf envirorezortu Tomáš Taraba na sociálnej sieti v pondelok po koaličnej rade informoval o tom, že sa v rámci koalície dohodli na ďalšom postupe. Poslancom okolo Rudolfa Huliaka odkázal, že ak sa chce ktokoľvek podieľať na vládnutí, musí byť členom jedného z poslaneckých klubov koalície.

Článok pokračuje pod videom ↓

Huliakovci im poslali jasný odkaz. Na utorkovom otvorení schôdze parlamentu sa podieľať nebudú, píše Denník N. Koalícia má aktuálne len 76 poslancov. To znamená, že ak chce niečo dosiahnuť bez zapojenia opozície, musí byť prítomných všetkých 76 hlasov.

Ku koalícii sa zrejme nepridajú

„Pán Taraba a pán Danko sa vyjadrili, že nás nepotrebujú a tvrdia, že majú dostatočný počet poslancov,“ hovorí Huliak. Zároveň odmietol výzvu strán koalície, aby sa spolu s ďalšími dvoma odídencami vrátil do klubu SNS.

Predseda Národnej koalície tvrdí, že Andrej Danko mal rok na to, „aby naplnil dohody“. „Je to neseriózny človek, ktorý nevie naplniť ani písomné dohody, nieto ústne, my mu už absolútne neveríme.“

Huliakovi sa nepáči ani to, že sa Smer-SD, Hlas-SD a SNS vyhrážajú, že ak bude postupovať inak, môže to vyvolať podozrenia z trestnoprávneho konania, upozorňuje denník.

Podľa Huliaka však takéto odkazy pripomínajú vládnutie Igora Matoviča. „Vyhrážať sa poslancovi, ktorý dostal 59-tisíc hlasov, je scestné, a týmto by sa mali zaoberať orgány činné v trestnom konaní,“ odkázal.