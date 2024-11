Hrozivý incident: Do žiakov pred základnou školou vrazilo auto. Viacero detí sa zranilo, na mieste zavládla panika

V čínskom meste Čchang-te v utorok pred základnou školou vrazilo do žiakov auto. Viacero z nich utrpelo zranenia, uviedli tamojšie médiá. TASR informuje podľa agentúr AFP a AP.

Bezprostredne nie je známy počet zranených. Médiá tiež neinformovali, či išlo o úmyselný útok. Na videu, ktoré sa šíri na čínskych sociálnych sieťach a ktoré sa zhodovalo so zábermi školy na internete, je vidieť následky incidentu. Desiatky detí v ňom v panike utekajú z miesta nehody.

Na videu vidieť niekoľko ľudí vrátane malého dieťaťa ležiacich na zemi. Na ďalšom zábere je zakrvavený muž, ktorého ľudia bijú vedľa auta. Podľa AFP boli viaceré videá z prísne kontrolovaných čínskych sociálnych médií už odstránené. V Číne pritom len minulý týždeň zaznamenali incident, kedy vrazil vodič do skupiny ľudí v športovom centre v juhočínskom meste Ču-chaj.

According to one eyewitness, 8-10 people were knocked down. The perpetrator is in his 30s.

