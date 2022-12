Hrozí jej dlhý pobyt za mrežami: Matka anonymne terorizovala svoju dcéru cez internet

Ľudia si myslia, že online anonymita im zabezpečí absolútnu moc a možnosť písať, čo chcú a komu chcú. Aj v online svete by ale mali platiť isté zásady slušnosti. To ale nič nehovorí žene, ktorá rok prostredníctvom internetu šikanovala svoju dcéru a jej priateľa.

Vydávala sa za tínedžerku

Ako informuje All That Is Interesting, ženu z Michiganu zatkla 12. decembra polícia po tom, čo rok prostredníctvom internetu šikanovala dvoch mladistvých. Obeťou pritom bola jej vlastná dcéra a jej vtedajší priateľ. 42-ročná Kendra Gail Licari okrem iného čelí aj obvineniu z prenasledovania mladistvej osoby a z používania počítača na vykonávanie trestnej činnosti. Zločin sa pokúsila zvaliť na nevinnú tínedžerku.

Kendra bola basketbalovou trénerkou v škole, ktorú jej dcéra navštevovala. Podľa The Independent vyšetrovanie kyberšikany spustila škola ešte v decembri minulého roka. Licari sa dokonca tvárila, že sa spolu s matkou priateľa svojej dcéry snaží škole pomôcť. Napokon ale bola do prípadu zapojená aj polícia. V apríli sa do vyšetrovania pustila dokonca aj FBI.

Motív je zatiaľ neznámy

Polícii sa podarilo zhromaždiť až 349 strán, na ktorých boli rozpísané tisícky nechutných správ, ktoré Kendrina dcéra dostávala. Ako informuje Oakland Press, aj kvôli slangu sa zdalo, že správy posiela niekto v tínedžerskom veku. Páchateľa nebolo ľahké vystopovať. Zdalo sa, že zdroj správ sa vždy nachádza na rovnakom mieste, ako Kendrina dcéra a jej priateľ.

Vždy, keď dvojica niekam cestovala, zdalo sa, že stalker išiel s nimi. Až FBI odhalila, že páchateľ používa VPN, aby ukryl IP adresy. Všetkých šokovalo zistenie, že správy nielenže posielala dospelá žena, ale rovno matka obete. Žena sa ku skutkom priznala, aj keď stále nie je jasné, prečo obťažovala vlastnú dcéru.

Kendre hrozí až 10 rokov za mrežami za kyberšikanu, 5 rokov za prenasledovanie mladistvej osoby a ďalších 5 rokov za marenie spravodlivosti. Súd by mal o jej ďalšom osude rozhodnúť 29. decembra.