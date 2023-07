Homosexuál Husajn či podoba Macka Pú s prezidentom. 10 filmov, ktoré zakázali z bizarných dôvodov v rôznych krajinách

Možno si mnohí poviete, že ak je film úspešný, neexistuje krajina, v ktorej by ho niekedy neuvádzali v kinách. Opak je však pravdou. Nad tým, že často do distribúcie filmov do kinosál zasahujú cenzorské úrady, prípadne vláda alebo iné orgány, sa totiž mnohí nezamýšľajú. Je to ale skutočnosť a niekedy dokážu dôvody zákazov premietania toho-ktorého slávneho filmu, popravde, prekvapiť.

Všade boli veľkými hitmi a zarobili milióny, v niektorých krajinách ale dostali od „vyššej moci“ stopku. Áno, také filmy naozaj existujú a možno budete prekvapení, ale netýka sa to len krajín so špecifickými vládnymi garnitúrami či platnými režimami. S niektorými kasovými trhákmi totiž mali problém aj inak progresívne škandinávske krajiny. Pozrite sa na to, ktoré to sú.

#1 Simpsonovci vo filme (The Simpsons Movie) – Mjanmarsko

Aj keď by sa mohlo zdať, že Simpsonovcov vo filme budú v jednotlivých krajinách zakazovať pre niečo iné, prekvapí vás dôvod Mjanmarska. Tamojšie úrady v roku 2007 snímku zakázali nie pre násilné správanie niektorých postáv, či pre zobrazenie Bartovho prirodzenia. Problémové bolo využitie červenej a žltej farby v animovanom kasovom trháku. Tieto totiž v Mjanmarsku nosia rebelské skupiny, ktoré sú proti tamojšiemu režimu.

#2 King Kong – Fínsko

Fínsko sa možno javí ako tolerantná krajina, ktorá sa dnes sama nebojí vypustiť do sveta kontroverzný film. Nebolo to takto ale vždy.

Vráťme sa do minulosti, konkrétne do roku 1933, kedy svetlo sveta uzrel film, ktorý sa dočkal už niekoľkých remakov a pokračovaní. Bude to možno znieť až príliš smiešne, obzvlášť po tom, čo si uvedomíte, ako pokročili technológie špeciálnych efektov využívaných vo filmovom priemysle, nehovoriac o forme násilia prezentovanej v kinematografii v celosvetovom meradle.

King Kong z roku 1933 bol však v tej dobe vnímaný ako technologicky premakaný projekt, na ktorý jeho tvorcovia mohli (a, popravde, stále môžu) byť hrdí. Mnohé krajiny ale práve túto snímku považovali za mimoriadne násilnú, čo dokonca vyústilo do jej zákazu premietania vo Fínsku. Zákaz ale netrval dlho – o šesť rokov neskôr bola snímka v necenzurovanej verzii vo fínskych kinosálach konečne uvedená. Možno to bolo aj tým, že vláda potrebovala Fínov trošku odreagovať od hrôz druhej svetovej vojny.

O tom, že King Kong bol skutočne desivý a násilný, svedčí aj fakt, že dokonca aj v krajine svojho vzniku (teda v USA) bol film scenzurovaný a vynechaných z neho bolo niekoľko scén, v ktorých obrovská gorila pojedá Newyorčanov a ostrovných domorodcov.

#3 Wonder Woman – Libanon, Jordánsko, Katar a Tunisko

V prípade jedného z najúspešnejších komiksových filmov z DC univerza by sa mohlo pri pohľade na krajiny, ktoré ho zakázali, zdať, že hlavným problémom bola hlavná ženská hrdinka, ktorá svojich (najmä mužských) nepriateľov bije hlava-nehlava. Áno, sčasti je to pravda, no najviac predstaviteľom Libanonu, Jordánska, Kataru a Tuniska vadila hlavná herecká hviezda Gal Gadot a jej izraelské korene a to, že slúžila vo vojenských službách krajiny.

Ako je známe, Libanon má s Izraelom historicky naštrbené medzinárodné vzťahy a ostatné krajiny sa po zákaze ku krajine pridali. Podobne dopadla aj tímová komiksovka Justice League, ktorú v Libanone zakázali z rovnakého dôvodu.

#4 E. T. mimozemšťan (E.T. the Extra Terrestrial) – Škandinávia

Škandinávske krajiny sú už desiatky rokov vnímané ako liberálne, to ale očividne neplatilo vždy. Pre deti inak prístupný film totiž zakázali vo Fínsku, Švédsku a v Nórsku premietať osobám mladším ako 11 rokov. Dôvodom bolo, že film zobrazoval dospelákov ako nepriateľov, čo mohlo mladším divákom spôsobovať traumu. Proti rozhodnutiu v krajinách dokonca fanúšikovia režiséra filmu Stevena Spielberga protestovali.

#5 Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest) – Čína

Zrejme nikoho neprekvapí, že najviac z americkej produkcie dostávajú zákazy na premietanie v Číne. Tá sa dokonca pri niektorých filmoch blysla aj skutočne bizarnými dôvodmi, prečo ich vlastne zakázala.

Na blacklist sa dostal aj druhý diel úspešnej pirátskej série s Johnnym Deppom v hlavnej úlohe. Jedna vec, ktorú by ste – ak ste začínajúcim režisérom alebo scenáristom – mali o Číne vedieť, je tá, že ak chystáte film, v ktorom sa objaví nejaký duch, máte smolu. Je úplne jedno, na akú dlhú dobu ich ukážete, čínske cenzorské úrady snímku cez schvaľovací proces ďalej nepustia.

V Pirátoch Karibiku 2 sa na moment v niekoľkých scénach objavujú duše mŕtvych, no a to skrátka cez cenzúru neprešlo. Film tak zakázali, no paradoxom zostáva, že ostatné časti takú smolu nemali.