Hlavou narazil o mantinel, okamžite ochrnul. Zranenie Luděka Čajku v Košiciach zmenilo hokej na celom svete

Aj lekári hovorili, že je len otázkou času, kedy zraneniam podľahne. Nakoniec sa tak stalo 14. februára, 40 dní po incidente, ktorý navždy zmenil pravidlá hokeja. Odohral sa v Košiciach a Československo pri ňom prišlo o talentovaného hokejistu, ktorý mal namierené do zámoria. Presne pred 30 rokmi zomrel Luděk Čajka.

Luděk Čajka sa narodil v roku 1963 v Českom Těšíne, takmer celú hráčsku kariéru však strávil v Zlíne. Dostal sa aj do reprezentačného výberu, s ktorým sa v roku 1987 zúčastnil aj Majstrovstiev sveta 1987, kde Československo získalo bronzové medaily. Talentovaného obrancu v rovnakom roku draftoval aj New York Rangers, po páde železnej opony tak Čajka získal možnosť vycestovať do NHL. Stať sa tak mohlo nebyť tragického incidentu len pár mesiacov po Nežnej revolúcii.

Smrteľný náraz o mantinel

Bol 5. január 1990, 32. kolo 1. celoštátnej hokejovej ligy. TJ Zlín hrá v Košiciach, na zápase nechýba ani obranca Luděk Čajka. S Košicami prehrávajú 4:3, ostávajú necelé tri minúty do konca. Čajka rýchlo korčuľuje za bránu hostí, za chrbtom má košického útočníka Bartánusa, ktorý sa chce puku dotknúť ako prvý, aby zabránil zakázanému uvoľneniu. Sú na bránkovej čiare, keď Čajka zrazu padá. V plnej rýchlosti vráža hlavou do mantinelu a ostáva nehybne ležať.

Čajkovi je okamžite poskytnutá prvá zdravotná pomoc, obranca je v bezvedomí. Následne je prevezený do košickej nemocnice, kde lekári zisťujú rozsah zranení. Má zlomený prvý aj druhý krčný stavec a vážne poškodenú miechu, čo spôsobilo ochrnutie všetkých končatín. Čajka mieri na operačku, kde strávi 2 a pol hodiny. Aj po operácii ostáva v hlbokom bezvedomí a v kritickom stave. Ako sa v minulosti pre Korzár vyjadril lekár VŽP Košice MUDr. Miroslav Klíma, aj po prijatí na ARO bolo jasné, že Čajkove zranenia sú nezlúčiteľné so životom.

Ryha v ľade

Príčinou nešťastia bol zrejme ľad. Podľa vyjadrenia hlavného rozhodcu Dušana Skáčaniho pre Korzár mal Čajka nabehnúť na ryhu v ľade, spadnúť a naraziť do mantinelu. Rozhodca vylúčil bezprostredný kontakt s košickým útočníkom a podotkol, že zo žiadnej strany nikomu ani len nenapadlo, že išlo o úmyselný faul. Nešťastná nehoda zapríčinená neštastnými pravidlami. Čajka zomrel o 40 dní, 14. februára 1990. Dodnes je po ňom pomenovaný zlínsky hokejový štadión.

Zmena pravidiel

Smrť Čajku spôsobila prerušenie najvyššej československej hokejovej súťaže. Okrem toho sa však začalo na pôde IIHF hovoriť aj o zmene medzinárodných pravidiel. Čajka a Bartánus pri tragédii súperili o vyhodený puk, aby bolo odpískané zakázané uvoľnenie, musel sa ho prvý dotknúť práve zlínsky obranca. IIHF po tragickej smrti Čajku zmenila pravidlá a zakázané uvoľnenie bolo odpískané v momente, keď vyhodený puk prešiel za bránkovú čiaru. Pre zrýchlenie hry IIHF v sezóne 2014/2015 prijala pravidlo o hybridnom zakázanom uvoľnení.